Prefeitura inaugura Praça da Acisc “Luiz Paulillo Filho” nesta sexta-feira

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, em parceria com a Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), vai inaugurar nesta sexta-feira, 4, a partir das 8h30, a Praça da Acisc “Luiz Paulillo Filho”, localizada na rua General Osório, no Jardim Cardinali, em frente ao Bosque das Cerejeiras.

Com investimento de R$ 579.677,21, o espaço contará com pista de caminhada iluminada, bancos, paisagismo, escadas de acesso, parque infantil com brinquedos de madeira, além da pintura de pisos e escadas, execução de instalações elétricas, calçadas internas e externas, adequação para acessibilidade e margeará o Córrego Lazarini, preservando a vegetação local.

De acordo com a Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, a praça será um ponto de encontro para atividades físicas, recreação e cultura, promovendo a interação social entre os moradores. Além disso, contribuirá para a preservação ambiental, ajudando na purificação do ar, no equilíbrio climático e na redução do calor na região.

“Nós sabemos da importância da prática de atividades físicas e este local a céu aberto, arborizado, proporciona espaço adequado para a realização destas atividades e também momentos de lazer para as famílias do entorno do Jardim Cardinalli”, destaca o secretário João Muller.

A nova praça presta homenagem à Acisc, que completou 93 anos, reunindo mais de 2.400 empresas de diversos setores e desempenhando um papel de grande importância no desenvolvimento econômico e social de São Carlos. Além disso, homenageia Luiz Paulillo Filho, um nome marcante na história da cidade, sendo presidente da Acisc de 1971 a 1983, vereador entre 1973 e 1977 e fundador do Grêmio Esportivo São-carlense.

O projeto de lei que atribuiu seu nome à praça foi proposto pelo ex-vereador Marquinho Amaral, que destacou seu nome na história de São Carlos, tanto no comércio quanto em iniciativas sociais e esportivas.

Com a entrega da nova praça, São Carlos ganha um espaço que une lazer, história e homenagem, promovendo qualidade de vida e celebrando aqueles que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.

Ivone Zanquim, presidente da Acisc, ressaltou que os moradores da região dos bairros Jardim Brasil e Jardim Cardinali, terão um novo espaço público para desenvolver atividades físicas e de lazer. “Este espaço, que leva o nome da entidade, será um novo ponto de lazer e convivência para a comunidade, reforçando o compromisso da Acisc com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população”, completou.

