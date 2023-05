Prefeitura inaugura playground adaptado no Parque do Kartódromo

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, inaugurou, nesta quinta-feira (11/05), o novo playground adaptado destinado às pessoas com deficiência (PCDs). O equipamento fica localizado no Parque do Kartódromo e é composto por um balanço em nível, um balanço individual e um carrossel, que já estão à disposição para utilização pela população.

Os aparelhos são resultado de um convênio da Prefeitura com o Governo do Estado que, em 2022, efetuou o repasse de aproximadamente R$ 102 mil para aquisição de acessórios para as pessoas com deficiência. A Prefeitura também injetou mais R$ 21 mil em contrapartida, proporcionando a implantação destes itens e também de outras benesses no município.

Segundo a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, a inauguração do playground adaptado é motivo de grande felicidade para o poder público no que diz respeito aos direitos PCDs. “É com grande emoção que a gente inaugura este equipamento, pois vem no sentido de proporcionar às pessoas com deficiência uma vida mais digna, mais inclusiva, e também colabora com os pais e tutores, que muitas vezes ficam na dúvida sobre onde levar estas pessoas. Ver a alegria destas crianças é algo que dispensa palavras”, disse a secretária.

Ela também adiantou que mais equipamentos estão sendo implantados em São Carlos e que logo serão inaugurados. “Escolhemos a Praça do Kartódromo para o playground adaptado por ser um local de grande utilização, onde as pessoas fazem caminhadas, feiras e outras atividades, mas também já estamos com um projeto no bairro Itamaraty e uma academia adaptada em frente ao SESC que em breve serão entregues”, ressalta Lucinha, acrescentando que, além destes equipamentos, o município também recebeu duas vans adaptadas, seis cadeiras de trilha e três cadeiras anfíbias do Governo do Estado.

