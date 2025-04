Prefeitura inaugura novo prédio do SIM no Centro

Novo SIM -

SERVIÇOS INTEGRADOS DO MUNICÍPIO (SIM) DE SÃO CARLOS FUNCIONA EM NOVO ENDEREÇO

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, entregou nesta sexta-feira (11/04) a unidade do Serviços Integrados do Município - SIM “Osmar Saladini”, agora em novo endereço, na avenida São Carlos, nº 2.142, no Centro.



A mudança de local ocorreu devido à necessidade de ampliar o quadro de servidores e melhorar a estrutura de atendimento. “A unidade anterior apresentava limitações de espaço e estrutura antiga. Esse novo prédio possui características modernas e tecnológicas, garantindo melhores condições para os servidores e um atendimento mais eficiente à população”, afirmou o secretário de Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes.



O SIM oferece uma variedade de serviços, incluindo emissão de alvarás, abertura de empresas, cadastro de autônomos, isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, além de informações sobre IPTU e dívida ativa. Segundo Antunes, são realizados cerca de mil atendimentos por semana.



O novo espaço tem três pavimentos e abriga setores como fiscalização, atendimento, receitas e cadastros. De acordo com Márcio Faustino, secretário adjunto de Receitas e Rendas, agora são 15 guichês disponíveis: dois para triagem, dez para atendimento ao público em geral e três exclusivos para empresas e contadores. “Estamos implementando um novo modelo de atendimento com plantão fiscal, além de suporte de profissionais da Vigilância e da Habitação”, explicou.



O prédio conta ainda com 1.500 metros quadrados, novo mobiliário e ambiente climatizado. Para o prefeito Netto Donato, a mudança está alinhada com o objetivo da gestão de modernizar a cidade. “Queremos que São Carlos seja tecnológica e acolhedora. O novo SIM proporciona conforto, acessibilidade e um atendimento mais eficiente”, destacou.



O vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, também ressaltou a localização central como um fator positivo, facilitando o acesso da população e contribuindo para a redução no tempo de espera.

Durante a entrega, o vereador Bruno Zancheta, representando a Câmara Municipal, elogiou a nova estrutura. “Esse espaço traz dignidade para os servidores e melhora significativa no atendimento à população”, disse.

Endereços das unidades do SIM:

Centro: Avenida São Carlos, nº 2142 | Atendimento: 8h às 16h | Telefones: (16) 3362-2960 / 3362-2961;

Vila Prado: Rua Bernardino de Campos, nº 636 | Atendimento: 8h às 16h | Telefone: (16) 3374-2266;

Cidade Aracy: Rua Regit Arab, nº 205 (ao lado do Banco do Brasil) | Atendimento: 8h às 12h e 13h às 16h | Telefones: (16) 3419-8150 / 3419-8160.

