Prefeitura inaugura nova sede do serviço residencial terapêutico

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou oficialmente a nova sede do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) na tarde desta terça-feira (11/07). O espaço abrigará até dez pacientes que passaram anos – ou até mesmo décadas – internados em hospitais psiquiátricos e, com os SRTs, voltam a usufruir de liberdade e a ter direitos básicos como frequentar espaços públicos e os próprios serviços de saúde, resultando em um tratamento mais digno e humanizado.

Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) fazem parte da Reforma Psiquiátrica, iniciativa do Governo Federal instituída há mais de 20 anos e que tem como objetivo fomentar o processo de desinstitucionalização e reinserção social dos pacientes assistidos. Em 2018, São Carlos recebeu um incentivo de implantação da União para o Serviço Residencial Terapêutico e, após adequações, iniciou as atividades em 2021, atendendo estes pacientes em uma casa localizada no centro da cidade.

Agora, com o novo endereço – rua e bairro preservados, em respeito aos pacientes –, a assistência será ainda mais estruturada em função da área mais ampla, mais equipada e que atende as necessidades desta população. Além disso, a casa conta com mobiliário novo e adaptado, em uma parceria do município com o Governo do Estado que possibilitou recursos para a aquisição destes itens.

A chefe da Seção de Apoio à Saúde Mental, Carmen Pereira, destacou as melhorias obtidas com o novo espaço e a contribuição que São Carlos tem dado às políticas de desinternação. “A entrega deste serviço mostra o quanto o município não vem medindo esforços para articular a rede de saúde mental e oferecer cuidado digno e em liberdade para as pessoas acometidas por transtornos mentais. O Serviço Residencial Terapêutico é um marco da Reforma Psiquiátrica, onde vamos fechando os leitos psiquiátricos e as pessoas têm a oportunidade do convívio em liberdade. Logo, este equipamento contempla a desinstitucionalização e traz dignidade a estas pessoas que passaram tanto tempo internadas em hospitais. Aqui, temos alguns moradores da cidade e outros da região, quase todos sem vínculo com a família, que poderão vivenciar os espaços públicos e ter uma vida como qualquer cidadão de direito”, explica Carmen.

A secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, ressalta que a equipe multidisciplinar que atenderá os pacientes do SRT será coordenada pelo Instituto Acorde, obtendo, em seu quadro de colaboradores, profissionais como técnico de enfermagem, cuidadores e cozinheiros habilitados para a função. “Após muitos anos de batalha, São Carlos passa a contribuir ainda mais ativamente com a Reforma Psiquiátrica ao proporcionar mais conforto a estes pacientes e um convívio com pessoas que têm todo o cuidado com eles. A Acorde dispõe de uma equipe qualificada e, com o apoio da Prefeitura, todas as pessoas assistidas contarão com um atendimento mais humanizado e uma vida com mais dignidade”, disse Jôra.

Também participaram da inauguração da nova sede do Serviço Residencial Terapêutico a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto, que representou o prefeito Airton Garcia na ocasião, a diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS-III Araraquara), Sônia Regina Souza Silva, a secretária adjunta de Saúde, Luciana Caldeira, a diretora de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCA), Crislaine Mestre e os vereadores Lucão Fernandes e Professora Neusa.

