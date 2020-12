Prefeitura implanta semáforos no Jardim Bicão

Cruzamento da avenida José Pereira Lopes com a avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino e rua Hebert de Souza recebeu semáforo - Crédito: Divulgação/PMSC

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que colocou em funcionamento nesta sexta-feira (11/12) os semáforos implantados no cruzamento da avenida José Pereira Lopes com a avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino e rua Hebert de Souza no bairro Jardim Bicão. Esta intervenção foi realizada para garantir mais segurança aos pedestres e aos motoristas que circulam pela região.

