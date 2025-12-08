(16) 99963-6036
Prefeitura implanta novo ponto de ônibus na Praça Itália

08 Dez 2025 - 10h18Por Jessica
A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que o novo ponto de ônibus instalado na  Avenida São Carlos, nas proximidades da Praça Itália, no sentido Sul, já está em operação.
 
O ponto passa a atender diretamente os usuários que utilizam o transporte público para acesso ao comércio, ao Centro Municipal de Especialidade (CEME), e aos diversos serviços existentes na região, ampliando a acessibilidade e reduzindo o tempo de deslocamento.
 
O novo ponto é atendido pelas seguintes linhas: 04 – Redenção, 18 – Planalto Verde, 25 – Cedrinho, 32 – Monte Carlo, 40 – Antenor Garcia, 50 – Antenor Garcia, 63 – Novo Horizonte, EX68 – Aracy I (Expresso) e 71 – Medeiros.

A implantação integra as ações contínuas de requalificação da infraestrutura viária e de melhoria da mobilidade urbana, com foco na segurança, conforto e fluidez das operações do transporte coletivo na área central.
 
A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana reforça seu compromisso com a modernização do sistema de transporte e seguirá avaliando novas adequações conforme as necessidades da população.

