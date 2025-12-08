Prefeitura implanta novo ponto de ônibus na Praça Itália

O ponto passa a atender diretamente os usuários que utilizam o transporte público para acesso ao comércio, ao Centro Municipal de Especialidade (CEME), e aos diversos serviços existentes na região, ampliando a acessibilidade e reduzindo o tempo de deslocamento.

O novo ponto é atendido pelas seguintes linhas: 04 – Redenção, 18 – Planalto Verde, 25 – Cedrinho, 32 – Monte Carlo, 40 – Antenor Garcia, 50 – Antenor Garcia, 63 – Novo Horizonte, EX68 – Aracy I (Expresso) e 71 – Medeiros.



A implantação integra as ações contínuas de requalificação da infraestrutura viária e de melhoria da mobilidade urbana, com foco na segurança, conforto e fluidez das operações do transporte coletivo na área central.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana reforça seu compromisso com a modernização do sistema de transporte e seguirá avaliando novas adequações conforme as necessidades da população.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que o novo ponto de ônibus instalado na Avenida São Carlos, nas proximidades da Praça Itália, no sentido Sul, já está em operação.