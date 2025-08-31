Prefeitura implanta atendimento especial para população indígena

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está implantando um atendimento voltado à população indígena residente no município. A iniciativa tem como objetivo garantir acesso qualificado aos serviços de saúde, respeitando especificidades culturais, sociais e linguísticas dessa comunidade.

O novo serviço funcionará na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São José e contará com equipe capacitada para oferecer atendimento humanizado, além de uma médica indígena, formada pela UFSCar, para atender esse público.

Entre as ações previstas estão consultas médicas, acompanhamento diferenciado, atividades de prevenção, promoção da saúde e campanhas educativas, sempre considerando as tradições e práticas culturais indígenas.

De acordo com o Censo do IBGE de 2022, São Carlos possui 351 indígenas, em sua maioria estudantes que permanecem na cidade mesmo após a conclusão da graduação. Muitos são acompanhados por familiares, incluindo crianças e bebês nascidos no município.

A implantação do serviço resulta de uma articulação entre a Prefeitura, a UFSCar e a vereadora Fernanda Castelano (PSOL), que lembrou que a universidade possui, desde 2006, um vestibular indígena específico, pelo qual ingressam cerca de 60 novos estudantes indígenas todos os anos.

“Essa Estratégia de Atenção à Saúde Indígena é uma inovação no município de São Carlos e no próprio Sistema Único de Saúde, uma vez que passaremos a ser a primeira cidade sem tribo indígena a oferecer esse atendimento. Com isso, o município reafirma seu compromisso com a universalidade, integralidade e equidade do SUS”, destacou a vereadora.

A Reitora da UFSCar, Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz de Oliveira, disse que a universidade tem uma comunidade indígena muito rica e muito grande, fruto do processo de ingresso exclusivo, feito a partir do vestibular indígena. “Como a saúde é de competência do município, essa parceria é fundamental portanto é uma satisfação muito grande celebrar esse dia. Sem dúvida, essa união faz a universidade ser mais forte, o município ser mais forte e, principalmente, promove bem-estar e melhora a vida das pessoas da comunidade de São Carlos. Então, estamos muito felizes de poder afinar essa parceria, cultivá-la e promover ações de forma conjunta”.

A médica Karla Pankararu, egressa XII turma de medicina da UFSCar, profissional contratada pela Prefeitura de São Carlos falou como vai funcionar o atendimento na UBS da Vila São José. “Vou atender todas as quintas-feiras, das 7h às 12h. Nesta primeira semana vou me reunir com a equipe da unidade para ajustarmos os procedimentos e agendamentos e na outra semana já começo receber os usuários SUS indígenas. “Estou feliz por essa política pública se consolidar no município. No caso, eu vou lidar com vários povos, várias culturas diferentes e cada uma deve ter um tipo de tratamento”, avalia a Dra. Karla.

“São Carlos tem orgulho de ser pioneira nessa iniciativa, que garante à população indígena um atendimento de saúde digno e respeitoso. Essa parceria com a UFSCar mostra que, quando unimos esforços, conseguimos avançar em políticas públicas inclusivas, que olham para cada cidadão com sensibilidade e justiça social. Nosso compromisso é fazer com que todos, independentemente de sua origem, tenham acesso ao cuidado e à atenção que merecem”, ressaltou o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

“A implantação do atendimento de saúde específico para a população indígena mostra que nossa cidade está atenta às necessidades de todos os seus cidadãos, sem deixar ninguém para trás. Quero parabenizar a Prefeitura, a UFSCar e a vereadora Fernanda Castelano por essa articulação”, disse o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes.

Para o prefeito interino, Roselei Françoso, a medida reforça o compromisso da gestão do prefeito Netto Donato com a equidade. “Estamos assegurando que todas as pessoas tenham acesso justo e adequado ao sistema de saúde, levando em conta suas necessidades e realidades”, disse.

A previsão é que, além do atendimento ambulatorial, sejam realizadas ações de saúde coletiva, com campanhas educativas e atividades de integração, fortalecendo o respeito à diversidade cultural.

Também participaram do evento Willian Fernandes Luna, professor do Departamento de Medicina da UFSCar, atualmente coordenador de área de Integração Ensino Serviço Comunidade, do Departamento da Gestão da Educação em Saúde, do Ministério da Saúde, Juxca Tukano, vice-coordenador do Centro de Cultura Indígenas da UFSCar e aluno de Ciências Sociais, o secretário adjunto de Saúde, Wander Bonelli, as diretoras Denise Martins Gomide (diretora de Vigilância em Saúde), Viviane Cavalcante (diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial) e a supervisora da UBS da Vila São José, Daniela Soares.

