Prefeitura ignora pedido de moradores para reparos de rua em péssimas condições na Vila Nery

Crédito:

A Prefeitura Municipal continua ignorando o pedido de moradores da rua Francisco Ferreira, na Vila Rancho, para a realização de reparos no asfalto. Não é possível transitar na via sem passar sobre um buraco.

O trecho onde a situação é pior é entre as ruas Sete de Setembro e Josué Marques Martins.

A rua fica ao lado da escola estadual José Juliano Neto. As aulas começam nos próximos dias e os buracos podem até ocasionar algum acidente com alunos.

O local já tema de reportagem no São Carlos Agora em dezembro do ano passado (veja a matéria), porém nenhuma providência foi tomada por parte do poder público municipal.

