Prefeitura homenageia astronauta sueco Arne Chister Fuglesang

A Prefeitura de São Carlos prestou, na manhã desta quarta-feira (05/11), uma homenagem ao astronauta sueco Arne Christer Fuglesang, da Agência Espacial Europeia (ESA). A cerimônia foi realizada no Espaço Minerva EESC Anfiteatro Luiz Gastão, no Campus 1 da USP, e contou com a presença do prefeito Netto Donato e do professor doutor Fernando Catalano, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC).

O encontro fez parte da programação do Community Day, dentro do 36º Encontro Internacional de Astronautas, promovido pela Associação de Exploradores Espaciais (ASE). Em São Carlos, o evento foi coordenado em parceria entre a Prefeitura, a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) e a Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSat), com apoio da UFSCar.

Selecionado pela ESA em 1992, Fuglesang participou de duas missões espaciais da NASA STS-116 (2006) e STS-128 (2009), ambas a bordo do ônibus espacial Discovery. Ao longo das missões, passou mais de 26 dias no espaço e realizou cinco caminhadas espaciais (EVAs) dedicadas à montagem e manutenção da Estação Espacial Internacional (ISS).

Atualmente, o Dr. Fuglesang é professor de Astronáutica no Instituto Real de Tecnologia (KTH), em Estocolmo, e atua na promoção da ciência e da educação espacial na Europa.

Durante a homenagem, o prefeito Netto Donato entregou uma placa ao astronauta com os dizeres: "São Carlos, the Brazilian Capital of Technology, thanks astronaut for the honor of his visit and for sharing his knowledge. Your journey inspires our own" ("São Carlos, a Capital Brasileira da Tecnologia, agradece ao astronauta pela honra de sua visita e por compartilhar seu conhecimento. Sua jornada inspira a nossa")

"Receber o Dr. Arne Fuglesang em São Carlos é uma grande honra. Nossa cidade tem uma forte vocação científica e tecnológica, e encontros como este reforçam o papel de São Carlos como referência em inovação. Ter um astronauta compartilhando sua experiência com nossos estudantes e pesquisadores é inspirador, mostra que o conhecimento não tem fronteiras e que a ciência é uma ponte entre nações. Essa troca é o que move o futuro que queremos construir".

"Foi uma oportunidade e um grande privilégio recebermos o Dr. Fuglesang em nossa Escola. Ao falar de sua experiência como astronauta, ele está não somente disseminando conhecimento, mas também inspirando gerações de estudantes e cientistas", afirmou o diretor da EESC, Fernando Martini Catalano.

Também participaram da palestra os assessores de gabinete do Prefeito Netto Donato, José Galizia Tundisi e Rafael Aroca e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, além de diversos universitários.

