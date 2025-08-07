(16) 99963-6036
Prefeitura firma parceria com PicPay para oferecer adiantamento salarial gratuito aos servidores

07 Ago 2025 - 06h03Por Jessica Carvalho R.
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, firmou nesta quarta-feira (6) uma parceria com a empresa PicPay Instituição de Pagamentos para oferecer aos servidores públicos da administração direta e indireta a possibilidade de antecipar parte do salário, sem qualquer custo adicional. A iniciativa visa proporcionar maior flexibilidade financeira ao funcionalismo, especialmente em períodos de aperto orçamentário.

De acordo com Lucas Bartolomeu, gerente executivo da PicPay, o serviço permite que o servidor tenha acesso a uma fração do salário já trabalhado, de forma proporcional aos dias úteis do mês. “Não se trata de um empréstimo, portanto não há cobrança de juros ou tarifas. O servidor poderá utilizar o valor disponível em seu cartão PicPay, em compras no comércio como mercados e farmácias”, destacou.

A operação é opcional, funciona com base em ciclos mensais e o desconto é feito diretamente na folha de pagamento, proporcional ao valor utilizado. “Se o servidor usar R$ 20, será descontado exatamente esse valor na folha e repassado à empresa”, explicou Bartolomeu, ressaltando que o modelo não se caracteriza como crédito consignado, pois não há antecipação de recursos futuros.

O prefeito Netto Donato enfatizou que a medida representa uma inovação sem gerar ônus aos cofres públicos. “É uma ferramenta moderna que resgata o conceito do antigo vale, mas com tecnologia e sem custo algum para o servidor ou para a Prefeitura”, afirmou. A proposta será inicialmente implementada na administração direta, com previsão de ampliação para autarquias, fundações e empresas de economia mista.

