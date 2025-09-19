Prefeitura de São Carlos firma convênio com FAC e ACISC para capacitação de servidores públicos

O acordo prevê descontos que variam de 30% a 50% em cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela instituição, com vigência inicial de um ano, podendo ser renovado por igual período. A ACISC, polo de atendimento da FAC no município, será responsável por orientar e auxiliar os interessados durante o processo de inscrição e matrícula.

Cursos contemplados

Entre as graduações oferecidas estão: Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos; Graduação Tecnológica em Gestão Comercial; Graduação Tecnológica em Gestão de Marketing; Graduação Tecnológica em Sistemas para Internet; Graduação Tecnológica em Gestão Logística; Graduação Tecnológica em Logística; Graduação Tecnológica em Comércio Exterior; Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Graduação em Gestão Comercial - SINCOMACO; e Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis, todos com duração entre 02 a 04 anos.

Já na pós-graduação, com cursos na duração de 01 ano, os servidores poderão optar por: Pós-Graduação em Comércio Exterior e Negócios Internacionais; Pós-Graduação em Gestão de Projetos; Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Negócios; Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança; Pós-Graduação em Gestão Financeira e Controladoria; Pós-Graduação em Logística Empresarial Estratégica; Pós-Graduação em Negócios e Marketing Digital; Pós-Graduação em Marketing Digital e E-commerce; Pós-Graduação em Logística e Supply Chain Management; Pós-Graduação em Finanças Corporativas e Controladoria; Pós-Graduação em Gestão de Talentos de Alta Performance; Pós-Graduação em Liderança e Inteligência Competitiva; Pós-Graduação em Gestão Global e Negócios Internacionais; Pós-Graduação em Gestão em Inovação e Processos de Criação; Pós-Graduação em Inovação e Empreendedorismo Digital; Pós-Graduação em Compliance e Governança Corporativa; Pós-Graduação em Finanças e Estratégia Empresarial; Pós-Graduação em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional; Pós-Graduação em Data Analytics e Inteligência de Negócios; e Pós-Graduação em Transformação Digital e Negócios Disruptivos.

Valorização do servidor

Segundo Wellington Luis, Gerente Comercial da FAC, a proposta é democratizar o acesso ao ensino superior. “Em São Carlos, são cerca de 5 mil servidores que agora podem fazer uma primeira graduação, uma segunda, transferir seus estudos ou buscar uma pós-graduação com preços acessíveis”, afirmou.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou o impacto da iniciativa. “A Associação Comercial e a Faculdade do Comércio estão de portas abertas para o servidor público municipal que busca qualificação. Essa parceria é fundamental para fortalecer a educação e a valorização profissional”, disse.

O prefeito Netto Donato ressaltou a importância da medida para a administração municipal. “Um servidor melhor qualificado é um servidor que atende melhor a população. Estamos trabalhando desde o início da gestão para criar um plano de carreira adequado, que incentive a capacitação e atenda ao nosso objetivo maior: o cidadão são-carlense”, declarou.

O vice-presidente Mozart Pedroso; o asssessor jurídico Dr. Estevam Luiz Muszkat; o gerente executivo e financeiro, Alexandre Rosa; e as colaboradoras Luciana Moura (Soluções e Benefícios) e Vanessa Barros (Relacionamento Comercial), também representaram a ACISC. O encontro contou ainda com a presença da secretária municipal de Gestão Pública e Integração Governamental, Láurie Lubek.

Serviço

Os servidores interessados poderão obter mais informações diretamente no polo da FAC em São Carlos, instalado no Palácio do Comércio Miguel Damha, sede da ACISC, localizado na Rua General Osório, 401, Centro, pelo WhatsApp (16) 99392.3020 ou no site oficial da instituição [facsp.com.br/].

