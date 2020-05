Prefeitura finaliza obra na rua São Paulo e trânsito será liberado nesta quinta-feira (28)

Crédito: Divulgação/PMSC

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, finalizou no final da tarde desta quarta-feira (27/05), a obra de recuperação das galerias e do leito do córrego do Gregório na rua São Paulo, na região do novo Fórum.

A obra foi necessária em virtude das chuvas do início do ano que estouraram as galerias de águas pluviais e causaram o desassoreamento dos córregos, um investimento de R$ 650 mil, com recursos do próprio município.

“Essa é outra obra emergencial de reparo aos estragos das chuvas que conseguimos fazer com recursos próprios, já que nem o Estado e nem a União nos enviaram qualquer recurso para essa finalidade. Também estamos trabalhando no desassoreamento de outros córregos, como do Monjolinho, na reconstrução de taludes e na construção de novos muros de contenção”, explica o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo.

No desassoreamento de todos os córregos, com contenção dos taludes para segurar a erosão, a Prefeitura está investimento R$ 800 mil; na drenagem e recuperação das galerias pluviais mais de R$ 200 mil e na construção de novos muros e colocação de grades metálicas na beira dos córregos o gasto chega a R$ 400 mil.

O trânsito na rua São Paulo com a avenida Comendador Alfredo Maffei será liberado nesta quinta-feira (27/05), a partir das 7h.

