Prefeitura finaliza obra de duplicação e libera trânsito na avenida Heitor José Reali

SIGA O SCA NO

Prefeitura finaliza obra de duplicação da avenida Heitor José Reali - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Obras Públicas, concluiu nesta sexta-feira (18/08) a obra de duplicação da avenida Drº Heitor José Reali, no cruzamento entre a avenida Faber e a rotatória da antiga Cardinalli, um investimento de R$ 1 milhão com recursos próprios do município.

Neste momento a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) reforça que o viário composto pela nova rotatória no cruzamento das avenidas Dr. Heitor José Reali e Faber já está liberado para trânsito de veículos. “Já sinalizamos horizontal e verticalmente e com cavaletes para orientação do trânsito, lembrando que da avenida Faber até a Getúlio Vargas agora é mão única, por isso pedimos aos motoristas a atenção redobrada”, alerta o secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Sebastião Batista.

“Era uma reivindicação antiga das pessoas que trabalham e das que moram na região. “O prefeito Airton Garcia fez questão de investir recursos próprios do município para dar mais segurança para os usuários dessa região com grande volumetria de veículos. Desta forma a Prefeitura avança, primeiro ao entregar todo o Parque São José com infraestrutura e agora por integrar o viário da região a avenida Getúlio Vargas”, ressaltou o secretário de Governo, Netto Donato.

O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, garante que a duplicação desse trecho resolve o viário da região. “Também já fizemos a ligação da rua Santa Gertrudes até a Praça Itália, um trecho de 2,2 km, faltando agora somente as obras viárias de extensão da avenida Heitor José Reali, transpondo a linha férrea e a avenida Morumbi, chegando ao bairro Jardim Cruzeiro do Sul, obra que será feita pela Rumo Malha Paulista, um investimento superior a R$ 50 milhões nesta região”, explica Muller.

Quando a obra de reponsabilidade da Rumo estiver finalizada, a cidade vai ter uma importante rota para região sul, com rapidez para o deslocamento em direção aos bairros Novo Mundo, Cidade Aracy e até mesmo ao Broa.

Leia Também