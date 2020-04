Prefeitura faz campanha para arrecadar alimentos, produtos de higiene e de proteção para a população vulnerável

Crédito: Prefeitura Municipal/Divulgação

As medidas de isolamento social necessárias no combate ao coronavírus e adotadas em todo o mundo afetam economicamente várias famílias. Em São Carlos não é diferente. Muitos trabalhadores perderam ou tiveram redução de suas rendas. E quem já se encontrava em um estado de vulnerabilidade social, teve sua situação agravada.

Por isso, a Prefeitura, por meio do Subcomitê Social de Combate ao Covid-19, criou a campanha São Carlos Humanitária. A campanha visa ajudar as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de doações. Parte dessas doações já estão sendo feitas pela própria Prefeitura e através da união de organizações da sociedade civil, além de pessoas que procuram o poder público interessadas em ajudar.

Agora, com esta campanha, a Prefeitura espera conscientizar e engajar um maior número de pessoas para aumentar o número de doações e ampliar a capacidade de atendimento aos mais vulneráveis.

O que você pode doar

As pessoas precisam de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica, e equipamentos de proteção individual como máscaras, luvas e álcool em gel.

Para evitar o contágio, a orientação da Prefeitura é que os produtos doados já venham embalados em caixas para facilitar a manipulação e a higienizaçãoantes de serem destinados às famílias que precisam.

Após a higienização, os produtos passam por uma triagem e são usados na montagem de cestas básicas, de higiene e de proteção.

Onde doar

As doações estão sendo recolhidas em três locais de São Carlos: no Centro de Direitos humanos, vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, localizado à Rua Marechal Deodoro, nº 2.490, Centro; no Fundo Social de Solidariedade à Rua Francisco Maricondi, nº 375, Vila Marina, próximo ao Hospital Universitário; e no quartel do Tiro de Guerra de São Carlos à Rua Tiradentes, nº 592, Jardim Macarengo.

As doações já estão sendo arrecadadas em todos os três locais, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Quem vai receber as doações

Todos os alimentos e produtos de higiene arrecadados estão sendo doados para famílias cadastradas na Secretaria de Cidadania e Assistência Social. As famílias beneficiadas são separadas de acordo com a regiãopara que todas sejam atendidas e não ocorra duplicidade de atendimento.

O cadastro é realizado por telefone. Por isso, as pessoas em situação de vulnerabilidade não precisam se deslocar até a sede da Secretaria. Basta ligar para um dos seguintes números: (16) 3371-2290 ou 3371-1122, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Já os equipamentos de proteção arrecadados, são destinados aos profissionais de saúde, assistência social, segurança e demais atividades prioritárias.

Outras ações

O São Carlos Humanitária vai muito além da arrecadação de doações. O projeto engloba um conjunto de ações encabeçadas pelo Subcomitê Social de Combate ao Covid-19 criado emergencialmente pela Prefeitura.

Entre essas ações, estão a distribuição de 15.500 cartões com crédito para as famílias comprarem alimentos durante a pandemia, a distribuição de mais de 5 mil cestas básicas à população vulnerável e a oferta de acolhimento, alimentação e orientação à população em situação de rua.

Mais informações

Para que a população se informe sobre a campanha São Carlos Humanitária, a Prefeitura disponibiliza o site www.coronavirus.saocarlos.sp.gov.br

Leia Também