Prefeitura executa extensão da Avenida Humberto Morasco

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, está executando a obra de extensão da Avenida Humberto Morasco, na região dos bairros Parque Faber e Parque do Fher, em direção à Escola Querigma.

Nesta etapa, estão sendo implantados 250 metros lineares de via pavimentada, além de aproximadamente 500 metros de guias e sarjetas. O projeto também prevê a implantação de 350 metros lineares de sistema de drenagem urbana, garantindo melhores condições para o escoamento das águas pluviais e prevenindo alagamentos e outros transtornos.

De acordo com o assessor de Gabinete, João Muller, o investimento é de cerca de R$ 590 mil, provenientes de contrapartida do empreendimento imobiliário Residencial Aspen, da construtora ADN, localizada na região do Grande Santa Felícia, conforme acordo firmado com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

Para o prefeito Netto Donato, a obra representa mais do que a pavimentação de uma via. “Essa extensão da Avenida Humberto Morasco significa respeito às pessoas que vivem e circulam pela região diariamente. Estamos atendendo a uma demanda antiga da comunidade escolar da Escola Querigma, envolvendo pais, alunos, professores e toda a direção, que por muito tempo enfrentaram dificuldades de acesso, principalmente em dias de chuva ou de muito tempo seco”, destacou.

O prefeito ressaltou ainda a importância da infraestrutura implantada. “Além da pavimentação, estamos executando guias, sarjetas e um sistema eficiente de drenagem urbana, que vai garantir o escoamento adequado das águas pluviais e evitar problemas futuros”, explicou.

“Nosso compromisso é seguir investindo em infraestrutura com planejamento, responsabilidade e foco na qualidade de vida. Melhorar o acesso, garantir mais segurança no transporte dos alunos e oferecer conforto aos moradores é cuidar das pessoas e preparar São Carlos para o futuro”, finalizou Netto Donato.

