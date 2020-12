Prefeitura estuda fechar salas de aula por falta de demanda

Professores protestam contra possível fechamento de turmas na rede municipal - Crédito: Divulgação

A possibilidade de um manifesto por parte de pais de alunos que utilizam a rede municipal de ensino previsto para a tarde desta quinta-feira, 3, em frente a Prefeitura Municipal, fez com que secretária de Educação Cilmara Seneme Ruy se manifestasse quanto a um possível fechamento de salas de aula que atendem bebês e crianças até dois anos em Cemeis de São Carlos.

Segundo ela, por falta de demanda em vista da pandemia da Covid-19, podem ser fechadas até 40 salas de aula para o ano letivo de 2021. A motivação seria uma possível falta de demanda.

Cilmara disse que foi feito um levantamento na Secretaria de Educação e devido à pouca procura por parte de pais dos alunos, as salas de aula não foram consolidadas.

“Desta forma ontem (quarta-feira, 2) nos reunimos com diretores e supervisores das Cemeis e solicitamos que estudem uma forma e tentem divulgar que existem salas de aulas. Não podemos abrir salas sem aluno. Sem matrículas, não estamos falando em fechamento, pois não podemos consolidar nada até março de 2021.

Cilmara informou ainda que existe até o momento a possibilidade de que 40 salas deixem de atender a clientela. Por outro lado, disse que isso não foi surpresa, pois as salas são justamente para a faixa até dois anos. “Devido a pandemia não sabemos quando as aulas retornarão em 2021 e por este motivo os pais não realizaram matrículas e gera esta polêmica. Porém as salas por hora estão abertas e as matrículas podem ser feitas até fevereiro”, garantiu a secretária de Educação.

Quanto as Emebs (educação básica), Cilmara garantiu que a demanda está confirmada e não há nenhum tipo de problema.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também