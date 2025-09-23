Prefeitura esclarece situação da Casa de Passagem em São Carlos

Casa de Passagem - Crédito: Arquivo

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, divulgou nesta terça-feira (23) uma nota para esclarecer os recentes acontecimentos envolvendo a gestão da Casa de Passagem, espaço fundamental no acolhimento de pessoas em situação de rua.

Segundo a administração municipal, a unidade tem capacidade para atender até 50 pessoas por dia e, em média, recebe de 35 a 40 usuários diariamente. A gestão vinha sendo realizada pela Organização da Sociedade Civil Divina Misericórdia, que enfrentou impedimentos de ordem documental. A Prefeitura lembra que todas as entidades do Terceiro Setor estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Para não interromper o atendimento, foi firmado um termo de voluntariado com outra entidade parceira, em caráter provisório, até a realização de um Chamamento Público para contratar uma nova gestora.

Na noite de segunda-feira (22), a Secretaria de Desenvolvimento Social distribuiu 45 marmitas e cobertores aos usuários. No entanto, como o município não dispõe de equipe própria especializada para esse tipo de acolhimento que atende homens, mulheres e pessoas trans a Casa de Passagem precisou ser temporariamente fechada.

De acordo com a Prefeitura, já está em andamento um processo de contratação emergencial de entidade para reassumir o serviço. Técnicos da Secretaria analisam os planos de trabalho apresentados pelas organizações interessadas. O objetivo é garantir a retomada do atendimento de forma digna, segura e humanizada à população em situação de rua.

