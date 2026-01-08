Prefeitura nega atraso em repasses à Santa Casa e afirma que convênios estão em dia

Santa Casa de São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dezenas de leitores do SCA entraram em contato com o portal solicitando informações sobre o possível atraso no pagamento de salários dos funcionários da Santa Casa da cidade. Segundo eles, o atraso seria em decorrência do repasse da Prefeitura Municipal que não teria sido realizado.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura que informou que mantém em dia os repasses dos convênios com o hospital. Confira nota na integra:



A Prefeitura de São Carlos informa que mantém rigorosamente em dia os repasses mensais referentes aos convênios firmados com a Santa Casa de Misericórdia. Além dos recursos próprios do Município, são transferidos regularmente os valores provenientes do Governo do Estado de São Paulo e da União, totalizando mais de R$ 150 milhões repassados à entidade somente no ano de 2025.

O comunicado divulgado pela Santa Casa, ao atribuir o atraso no pagamento de salários à suposta falta de repasses municipais, não reflete com precisão a realidade. Os valores mencionados como pendentes referem-se a transferências estaduais e federais relativas ao mês de dezembro, cujos prazos legais de contabilização são rigorosamente cumpridos pela Prefeitura.

Cabe destacar, ainda, que a administração municipal vem ampliando e valorizando, ano após ano, os convênios com a Santa Casa, o que tem possibilitado a valorização salarial dos profissionais e a ampliação do atendimento à população usuária do SUS. Dessa forma, é inadequado atribuir ao Município responsabilidades que não lhe competem.

A Prefeitura de São Carlos inicia o ano de 2026 com todas as suas obrigações em dia. Amanhã, no quinto dia útil de janeiro, será creditado na conta da Santa Casa o valor de R$ 5.124.220,98, sendo R$ 4.154.247,63 referentes à tabela SUS Paulista e R$ 969.973,35 oriundos de recursos federais.

