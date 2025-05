Prefeitura entrega veículos para reforçar serviços da Saúde e do Procon

Veículos são destinados à melhoria dos serviços públicos nas áreas da Saúde e da Defesa do Consumidor - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos entregou na tarde desta terça-feira, 27, no Paço Municipal, três novos veículos destinados à melhoria dos serviços públicos nas áreas da Saúde e da Defesa do Consumidor. A entrega foi realizada pelo prefeito Netto Donato, com a presença de secretários municipais, vereadores e servidores das pastas beneficiadas.

A Unidade de Combate à Endemias e Zoonoses, vinculada ao Departamento de Vigilância em Saúde, recebeu uma caminhonete 4x4, no valor de R$ 210.790,00. O veículo foi adquirido com recursos de emendas parlamentares dos vereadores Sérgio Rocha (R$ 50 mil), Cidinha do Oncológico (R$ 20 mil) e dos ex-vereadores Laíde Simões (R$ 140 mil) e Rodson Magno (R$ 40 mil).

O Departamento de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde também foi contemplado com um Fiat Cronos, comprado por meio de emenda da deputada estadual Damaris Moura, no valor de R$ 100 mil.

Já o Procon de São Carlos recebeu um Renault Kwid zero quilômetro, doado pelo Governo do Estado de São Paulo como reconhecimento pelas campanhas de destaque desenvolvidas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). A entrega foi feita pelo prefeito Netto Donato à secretária municipal de Justiça, Jaqueline Costa Silva Freitas, que repassou as chaves ao diretor do órgão, Tiago Nonato de Souza. “Esse reconhecimento evidencia a seriedade e a eficácia das nossas ações de orientação e fiscalização”, disse a secretária.

“Esse reforço na frota vai nos ajudar a otimizar os atendimentos, principalmente nas ações de combate às endemias e no acompanhamento de processos de regulação e avaliação da rede. Ter um veículo adequado significa mais agilidade e mais eficiência no trabalho da equipe de campo. A Saúde precisa de estrutura, e essas entregas mostram o compromisso da atual gestão com a qualidade do serviço prestado à população”, afirmou Leandro Pilha, secretário municipal de Saúde.

Para o prefeito Netto Donato esses novos veículos representam um importante reforço para a estrutura da Prefeitura, especialmente nas áreas da Saúde e da Justiça. “O investimento em mobilidade e equipamentos é fundamental para que os nossos servidores possam atender melhor a população. Agradeço aos parlamentares que destinaram as emendas, ao Governo do Estado pela parceria e, principalmente, aos profissionais que diariamente fazem a diferença no atendimento aos nossos munícipes. Estamos trabalhando com seriedade, união e foco para melhorar os serviços públicos em todas as frentes”, ressaltou o prefeito.

Também participaram da entrega os ex-vereadores Laíde Simões e Rodson Magno, atual secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, a médica veterinária Luciana Marchetti, supervisora da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias e demais servidores da equipe.

