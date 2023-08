Prefeitura entrega uniformes para alunos da rede municipal de ensino

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos iniciou nesta quinta-feira (17/08), pela Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Arthur Natalino Deriggi, localizada no grande Cidade Aracy, a entrega de 88 mil peças de uniformes para os 16 mil alunos da rede municipal de ensino.

No total são 16 mil kits de uniformes contendo camiseta manga longa, camiseta manga curta, bermuda, short e um conjunto de agasalho (calça e jaqueta), um investimento de R$ 3,2 milhões via Consórcio Intermunicipal da Região Central do Estado de São Paulo (CONCEN) com recursos do próprio município. Todas as 61 unidades escolares vão receber as peças nesta semana para fazer a distribuição para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O secretário de Educação, Roselei Françoso, explicou que os uniformes somente estão sendo entregues agora em virtude do processo licitatório, finalizado somente em abril, e também em virtude do prazo solicitado pela empresa para entregar os kits completos. “Para que no próximo ano letivo não ocorra esse atraso, já vamos iniciar um novo processo para que todos os alunos recebam uniformes de inverno e de verão já no início das aulas”, disse o secretário, lembrando que a entrega está sendo feita de acordo com o tamanho repassado oficialmente pelos pais ou responsáveis para a direção das escolas., porém, se necessário, poderá ocorrer a troca.

Roselei disse, ainda, que a empresa ainda vai entregar 3 mil peças que não vieram nessa remessa. “São peças de reservas e também que poderão ser utilizadas para troca”.

Netto Donato, secretário de Governo, participou da entrega dos uniformes e garantiu que para o próximo ano o kit será reforçado. “O prefeito Airton Garcia já autorizou e para o próximo ano vamos incluir no kit, além de pares de tênis, também as meias. A educação sempre foi prioridade no governo Airton, tanto que também estamos reformando, ampliando e construindo novas unidades escolares. A próxima escola que vamos inaugurar fica aqui na região, no Planalto Verde. O CEMEI Flávio Aparecido Ciaco vai atender mais 200 crianças de 0 a 6 anos, um investimento de R$ 2,7 milhões”, disse Netto.

“Temos 1.100 alunos nos três períodos e o uniforme é muito importante tanto para as crianças como para os adultos que estão matriculados na educação de jovens e adultos”, avalia o diretor da EMEB Arthur Natalino Deriggi, Jacinto Lima.

Os recursos disponibilizados para a aquisição dos uniformes não são contabilizados nos 25% obrigatórios de investimento na educação.

Também participaram da entrega de uniformes o vereador Dé Alvim que representou o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral, a secretária adjunta de Educação, Paula Knoff, a chefe de gabinete da SME, Rita Guimarães, a diretora Paula Corsso (Financeiro) e o diretor Ricardo Santos (Logística).

