Prefeitura entrega reforma e ampliação da UBS Vila São José

A Prefeitura de São Carlos entregou, nesta segunda-feira (31), a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São José "Dr. Luís Valentie de Oliveira". A iniciativa também contemplou a ampliação da farmácia, agora denominada "Elaine de Cássia Coppi", por indicação da vereadora Cidinha do Oncológico. O investimento total foi de R$ 785 mil, sendo R$ 500 mil provenientes do Ministério da Saúde e R$ 285 mil do próprio município.

Entre as melhorias realizadas, destacam-se a troca total do telhado, instalação de gradil, pintura completa da unidade, ampliação do número de consultórios com a construção de duas novas salas de atendimento multiprofissional, um novo consultório odontológico e ampliação da farmácia, que agora conta com almoxarifado e recepção independente. Também foram reformados os sanitários, instalados novos sistemas de climatização, armários e gabinetes planejados, além de um totem de atendimento. A unidade também recebeu pavimentação externa, correção da drenagem pluvial, reinstalação da rede elétrica e lógica, além da substituição de mobiliários e equipamentos de paisagismo.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou a importância do projeto para a qualidade do atendimento. "Trabalhar em um ambiente adequado e moderno impacta diretamente na motivação das equipes e na qualidade dos serviços prestados à população. Seguimos com o planejamento de reformas nas unidades de saúde, com obras em andamento no Centro Municipal de Especialidades (CEME), no SAMU e em breve no Azulville", destacou.

A diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Viviane Cavalcante, informou que todos os atendimentos já foram retomados. "Atualmente, contamos com sete médicos, incluindo clínico geral, pediatra e ginecologista, atendendo em média 300 pacientes por dia. Com a ampliação da unidade, conseguimos oferecer curativos, coleta de exames, vacinação e atendimento odontológico", afirmou.

O vice-prefeito Roselei Françoso reforçou o compromisso da gestão com a reestruturação dos espaços públicos. "Melhorar as unidades de saúde significa valorizar os cidadãos. Seguiremos investindo na recuperação dos prédios públicos e na contratação de novos profissionais", afirmou.

O prefeito Netto Donato garantiu que vai dar continuidade às obras e reformas que o ex-prefeito Airton Garcia começou. "Nosso compromisso é garantir melhores condições de trabalho para os servidores e mais qualidade no atendimento à população. Em breve, entregaremos o Centro Municipal de Especialidades", disse.

A solenidade contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, e dos vereadores Cidinha do Oncológico, Bruno Zancheta, Edson Ferraz e Elton Carvalho.

