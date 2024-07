Prefeitura entrega reforma da UBS Botafogo

UBS Botafogo - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos entregou nesta sexta-feira (05/07), a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Botafogo “Valéria de Cássia Ibelli”, localizada na Avenida Jose Pereira Lopes, nº 1.650, um investimento de R$ 439,2 mil.

De acordo com as secretarias municipais de Obras Públicas e de Saúde, a UBS do Botafogo recebeu revisão completa do telhado e calhas, pintura interna e externa, inclusive gradil, troca de portas internas e externas danificadas, adequação das salas de expurgo e esterilização e do consultório odontológico, instalação, reforma e manutenção de toda a tubulação de rede lógica e de energia, construção de balcão na recepção para atendimento humanizado, revisão e troca da iluminação interna e externa, estruturação da sala para atendimento multiprofissional, instalação de comunicação visual na fachada externa da unidade em ACM.

Além da reforma, foi realizada a troca dos computadores e implementado o sistema de totem na unidade para facilitar o acesso da população aos serviços prestados.

A Prefeitura realizou, ainda, a reforma da farmácia da UBS do Botafogo, com estruturação dos ambientes. O atendimento da nova farmácia será retomado na quarta-feira (10/07) com a dispensação de medicamentos do elenco da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais-REMUME, incluindo medicamentos adquiridos pelo município e os do Programa Dose Certa da SES. No local são atendidos em média 130 pessoas diariamente, usuários dos bairros.

