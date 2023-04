Prefeitura entrega pistolas Beretta e Sparks para a Guarda Municipal

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, efetuou a entrega de pistolas Beretta e dispositivos incapacitantes não-letais (Sparks) para o efetivo da Guarda Municipal. O ato aconteceu nesta sexta-feira (31/03), na sede da corporação.

O investimento, de mais de R$ 260 mil, contempla um total de 50 pistolas e 7 dispositivos incapacitantes, adquiridos com o apoio do Departamento de Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Fazenda. Os recursos são provenientes dos cofres públicos municipais – Fonte 1.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, a aquisição dos novos equipamentos faz parte de um processo de melhoria das condições de trabalho para os guardas municipais. “Cada dia mais, as forças de segurança estão sujeitas a um cenário de violência e enfrentamento muito caótico e perigoso, então estas armas vão dar defesa para estes profissionais trabalharem com mais tranquilidade. Neste momento, a Guarda Municipal está sendo equipada com dispositivos letais e não-letais de defesa para diferentes situações. As Sparks são armas incapacitantes e utilizadas em um primeiro momento de algum confronto, enquanto as pistolas Beretta, que são importadas da Itália, é um armamento de primeiro mundo e que a Prefeitura teve êxito de importa-las. Pretendemos, em breve, comprar mais uma remessa destes equipamentos para que todo o efetivo trabalhe com uma pistola e com material individualizado, sem necessidade de compartilhamento”, destaca Samir.

O comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, recordou a relevância das melhorias que o governo municipal tem feito nos últimos anos no setor. “A Prefeitura de São Carlos equipou as forças de segurança pública com 50 pistolas marca Taurus calibre 380 em 2019 e, depois, recebeu uma doação de 60 revólveres da Prefeitura de Campinas. Além disso, nos últimos anos, também foram adquiridas quatro espingardas calibre 12 e duas carabinas CTT 40 por meio de emendas parlamentares. Como um todo, é importante que esta modernização seja feita para a gente poder acompanhar a criminalidade, que vem se equipando e se preparando para cometer os delitos e nós, enquanto segurança pública, temos que nos fortalecer principalmente nos equipamentos para fazer o enfrentamento desta criminalidade”, disse Michael.

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, também mencionou os benefícios de a Guarda estar bem equipada. “Desde o início do governo Airton Garcia, a valorização da segurança pública acontece por meio de ações como a criação da própria Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, o que deu mais capacidade e autonomia para a Guarda Municipal, assim como com os posteriores melhoramentos que têm sido essenciais para o aprimoramento dos serviços. Sabemos dos riscos que os guardas têm constantemente para proteger a população e os próprios do município e nada mais justo do que dar uma maior qualidade de instrumentos de trabalho para todos. Com a entrega dessas armas, estamos trabalhando tanto para a segurança do Guarda Municipal, que está no enfrentamento do crime, mas, principalmente, no resultado final, que é a tranquilidade da população”, finaliza Netto.

Também estiveram presentes na entrega das pistolas Beretta e dos dispositivos Sparks o vice-prefeito Edson Ferraz; os secretários municipais Ana Paula Vaz (Infância e Juventude), Cesinha Maragno (Transporte e Trânsito), Dani Favoretto (Trabalho, Emprego e Renda), Fernando Carvalho (Relações Legislativas e Institucionais), Leandro Severo (Comunicação), Mário Antunes (Fazenda) e Nino Mengatti (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável); o vereador Bruno Zancheta; o secretário municipal de Governo de Ibaté, Edson Fernando; o comandante da Guarda Municipal de Itápolis, Valdecir Januário; e o Tenente Lourenço, que representou o comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho.

