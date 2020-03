Prefeitura entrega obras de reforma do CEMEI Carmelita Rocha Ramalho

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entrega nesta quinta-feira (12/03), às 16h30, as obras de reforma do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Carmelita Rocha Ramalho, localizado na Vila Prado.

O investimento foi de R$ 425.902,27 com recursos do próprio município. A piscina e os vestiários foram totalmente reformados e a quadra esportiva ganhou cobertura. O CEMEI atende 366 alunos em dois períodos, além de atender 90 crianças na recreação no contraturno escolar.

“Era uma reivindicação antiga dos pais de alunos, professores e direção da escola. É uma unidade grande. Com a cobertura da quadra vamos poder oferecer mais atividades esportivas”, avalia Nino Mengatti, secretário de Educação.

Essa é a quinta escola que vai ter piscina e vestiários reformados pela Secretaria de Educação. Já receberam o serviço o CEMEI Deputado Lauro Monteiro da Cruz, localizado na Vila Monteiro, um investimento de R$ 441.389,97 já que a escola também foi ampliada e recebeu melhorias na cozinha, banheiros, cobertura da área externa, adequação do parque, pintura externa e colocação dos alambrados; CEMEI José de Brito Castro, em Santa Eudóxia, um investimento de R$ 99.784,06; CEMEI Cônego Manoel Tobias, localizado na Vila Nery, um investimento de R$ 182.951,42 e EMEB Carmine Botta, no Bela Vista, investimento de R$ 221.210,47.

