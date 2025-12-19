Prefeitura entrega novos equipamentos aos agentes de trânsito

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizou a entrega nesta quinta-feira (18/12), de novos equipamentos de proteção individual aos agentes de trânsito, além de materiais de sinalização e melhorias na estrutura da Base Operacional. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança, o conforto e as condições de trabalho dos profissionais que atuam diariamente na organização e fiscalização do trânsito do município.

Entre os itens entregues estão capacetes, luvas e manguitos, utilizados principalmente nas atividades realizadas com motocicletas, além da reposição de cones empregados nas interdições viárias, ações frequentes em operações de trânsito e mobilidade urbana. Também foram adquiridos aparelhos de ar-condicionado que serão instalados na Base Operacional, proporcionando melhores condições de trabalho aos agentes durante a jornada.

Ao todo, foram entregues 17 capacetes, 17 pares de luvas meio dedo para motociclistas, 17 manguitos, 80 cones e dois aparelhos de ar-condicionado.

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana destaca que a substituição periódica dos equipamentos é fundamental para garantir a proteção dos agentes e assegurar a eficiência dos serviços prestados à população.

“Essa entrega representa um cuidado essencial com os nossos agentes de trânsito, que estão diariamente nas ruas, muitas vezes em condições adversas, garantindo a segurança viária da população. Equipamentos adequados e em bom estado são fundamentais para a proteção desses profissionais e para a qualidade do serviço prestado. Além disso, a melhoria na Base Operacional reforça nosso compromisso com condições de trabalho mais dignas, seguras e humanas”, disse o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki.

“Investir em equipamentos e na estrutura de trabalho dos nossos agentes de trânsito é investir em segurança para toda a cidade. Esses profissionais desempenham um papel fundamental na organização do trânsito e na prevenção de acidentes. A Prefeitura segue comprometida em valorizar os servidores públicos, oferecendo melhores condições de trabalho e garantindo um serviço cada vez mais eficiente à população”, garante o prefeito Netto Donato.

Também participaram da entrega o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista e o Inspetor de Trânsito, Evandro Carlos Domingues.

