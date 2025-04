Prefeitura entrega kits escolares para alunos da rede municipal de ensino

Alunos da rede municipal recebem kits escolares -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Educação, iniciou na manhã desta segunda-feira (31/03), pela EMEB Afonso Fioca Vitali (CAIC), localizada no Cidade Aracy, a entrega dos kits escolares para o ano letivo 2025. A escola tem 1.072 alunos, divididos em 3 períodos, 1.032 alunos de 6 a 11 anos (manhã e tarde) e 40 no período noturno no Polo de Educação de Jovens e Adultos.

Os kits escolares são uma medida importante para a inclusão social e para a promoção da igualdade de oportunidades entre os estudantes. Essa iniciativa contribui para a melhoria da qualidade do ensino e para a formação de cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios do mundo atual.

Estão sendo distribuídos 18.433 mil kits escolares no total, sendo 6.294 kits para o ensino fundamental I (1º ao 5° ano); 980 kits para os anos finais do ensino fundamental II (6º ao 9° ano); 819 kits para o ensino de jovens e adultos (EJA); 5.475 kits para creche, atendendo bebês e crianças de 0 a 3 anos; e 4.875 kits para a pré-escola, beneficiando crianças de 4 a 5 anos.

Cada kit contém itens essenciais para o aprendizado, como apontador, borracha, cadernos brochurão, de desenho e cartografia, caneta hidrográfica, cola branca, cola em bastão, cola glitter, estojo multiuso, gizão de cera, lápis grafite, lápis sextavado, pasta com aba e elástico, pincéis, régua, tesoura e tinta guache.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, destacou a importância do investimento na educação municipal. “Estamos investindo mais de R$ 5 milhões para garantir que todos os alunos da rede municipal tenham acesso a materiais escolares de qualidade. Além dos kits individuais para o ensino fundamental I, II e EJA, também fornecemos material coletivo para a educação infantil. Nosso compromisso vai além, também estamos reformando, ampliando e construindo novas escolas, garantindo um ambiente mais adequado para o aprendizado. Queremos que nossas crianças tenham cada vez mais estrutura e oportunidades para um futuro promissor.”

O prefeito Netto Donato reforçou o compromisso da gestão municipal com a educação. “Nosso objetivo é proporcionar as melhores condições para que nossas crianças e jovens possam estudar com dignidade. Além dos kits escolares, estamos contratando mais professores e promovendo melhorias na infraestrutura das escolas. Ver todas as crianças com o material em mãos, prontas para um ano letivo produtivo, é motivo de grande satisfação. Esse investimento assegura equidade no ensino e fortalece o aprendizado, tornando o retorno às aulas mais organizado e eficiente para todos”.

As outras 61 unidades escolares também estão recebendo os kits escolares. Também participaram da entrega dos Kits escolares no CAIC os vereadores Dé Alvim e Larissa Camargo.

