Prefeitura entrega kits escolares para alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta semana a entrega dos kits escolares e livros didáticos para os alunos da rede municipal de ensino.

Os kits contendo todos os materiais que devem ser usados na escola e em casa para estudar, como cadernos, estojo, canetas, lápis coloridos, borrachas, apontador, réguas, além de libros didáticos, foram entregues nas próprias escolas, com retirada agendada por turmas e turnos com todos os protocolos sanitários de segurança.

“É um investimento de mais de R$ 2 milhões para 15.600 alunos da rede municipal de ensino. Além de ser um material de estudos aos alunos, vai ajudar as famílias durante esse período da pandemia para que as crianças e jovens continuem aprendendo em casa e para que se mantenham motivados a estudar. Os materiais são de alta qualidade e vão contribuir para uma melhor aprendizagem, já que são baseados nas necessidades pedagógicas dos estudantes”, ressalta Nino Mengatti, secretário municipal de Educação.

Desde 1º de junho a Secretaria Municipal de Educação está disponibilizando uma série de atividades pela internet para alunos da educação infantil até a de jovens e adultos – EJA. São atividades que os professores preparam em casa (home office) postam nas redes sociais, como Facebook, blogs, WhatsApp e no site da Secretaria.

São atividades pedagógicas ofertadas por meio de ambiente virtual para evitar o retrocesso na aprendizagem e manter o vínculo escola/família e também atender a carga de 800 horas letivas obrigatórias principalmente no ensino fundamental. Na educação infantil os professores estão encaminhando aos pais orientações de atividades lúdicas para que eles possam compartilhar junto com as crianças.

De acordo com a diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Cilmara Seneme Rui, além do kit escolar e dos livros didáticos, os pais estão recebendo informações. “Tem informações sobre como estudar em casa, contribuindo com o ensino à distância. Repito que pai e mãe não são professores, por isso vamos sempre passando as orientações necessárias para atender a demanda desse momento”.

O município possui 60 unidades escolares, sendo 10 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica), 01 EMEJA (Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos) e 49 CEMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil).

