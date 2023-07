Prefeitura entrega duas viaturas ao Corpo de Bombeiros de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A Prefeitura Municipal de São Carlos entregou, nesta sexta-feira (21/07), duas novas viaturas para o Corpo de Bombeiros. Os veículos foram adquiridos com verba da própria Prefeitura e integram o projeto de renovação da frota do Corpo de Bombeiros, visando um atendimento ainda mais eficiente e equipado das ocorrências. O investimento total é de R$ 1.251.666,00.

Destes veículos, consta um caminhão VW 11.180 delivery diesel 4X4 com bomba de incêndio de 250 galões e tanque de água de 3 mil litros para combate a coberturas vegetais, orçado em R$ 1.023.666,00, e uma Fiat Toro Volcano turbo diesel 4X4 para ocorrências de salvamento, com valor de R$ 228.000,00.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de São Carlos, Capitão Gregório, estas viaturas têm diversas funcionalidades, com aproveitamento especial em determinadas situações. “A aquisição das viaturas será muito importante para atuação na resposta às emergências, principalmente as que atingem a área rural, pois as viaturas são adaptadas para locais de difícil acesso. É claro que estes veículos também podem ser utilizados na área urbana, mas têm grande importância principalmente em incêndios em vegetação, edificações, estruturas físicas de fazendas e máquinas agrícolas”, explica Gregório.

O comandante dos Bombeiros do Interior e Subcomandante Interino do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Nilton Cesar Zacarias Pereira, lembrou que a parceria entre Estado e município é fundamental para o aprimoramento dos trabalhos. “O crescimento e a estruturação do sistema de atendimento de emergência passa por uma estratégia de gestão associada de serviços públicos, que são os convênios, e a parceria do Governo do Estado com o município de São Carlos gerou essa sinergia e esse é o resultado para melhoria do sistema. A missão primordial dos bombeiros é servir a sociedade com a preservação da vida, do meio ambiente e do patrimônio e isso é feito por ações como este convênio, com ferramentas para uma melhor prestação de serviços para a comunidade”, comenta Nilton.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, representando o prefeito Airton Garcia, destacou a função da Prefeitura em apoiar o Corpo de Bombeiros e outros serviços em suas atividades. “O Corpo de Bombeiros tem todo o carinho do município e da população pelo trabalho que faz e pelo que significa para a comunidade. A Prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal, está trabalhando para dar toda estrutura para o Corpo de Bombeiros e, por isso, entregamos estas duas viaturas, atendendo um pedido do prefeito Airton Garcia que sempre nos cobra para que a gente dê cada vez mais condições de trabalho para os órgãos da cidade”, disse Netto.

Também participaram da cerimônia de entrega das viaturas os secretários municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti, e de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno; o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, que representou o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini; o comandante do 9º Grupamento de Bombeiros, Tenente Coronel Rodrigo Moreira Leal; e os vereadores Cidinha do Oncológico, Fabio Zanchin, Lucão Fernandes, Moisés Lazarine e Bira.

