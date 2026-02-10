(16) 99963-6036
Prefeitura empossa novo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência

10 Fev 2026 - 14h50Por Jessica Carvalho R
A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto realizou, na noite da última segunda-feira (10/02), a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Carlos. O evento reuniu representantes de entidades da sociedade civil, secretarias municipais e conselheiros eleitos pela comunidade, marcando um momento histórico para o município.

Ao todo, foram empossadas seis entidades da sociedade civil, sete representantes da administração pública municipal e, pela primeira vez, um conselheiro eleito diretamente pelas próprias pessoas com deficiência. A reformulação do Conselho foi conduzida pela Secretaria com o objetivo de ampliar a autonomia do colegiado e garantir maior representatividade nas decisões relacionadas às políticas públicas de inclusão.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafinha Almeida, destacou a importância do avanço.

“Nós tivemos todo o cuidado de implementar na lei do Conselho a obrigatoriedade de pelo menos um representante eleito pelas pessoas com deficiência da nossa cidade. Também estabelecemos que os indicados do Poder Executivo sejam pessoas com deficiência ou tenham relação direta com a causa. Isso demonstra o nosso comprometimento em dar cada vez mais autonomia e voz às pessoas com deficiência”, afirmou.

Durante a cerimônia, tomaram posse conselheiros titulares e suplentes, tanto das entidades da sociedade civil quanto das secretarias municipais. O mandato do Conselho será de dois anos e, nos próximos dias, será realizada a eleição da diretoria, composta por presidente, vice-presidente e secretário.

“Nós costumamos usar o lema ‘nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência’. Essa nova composição fortalece o protagonismo da comunidade na construção de políticas públicas inclusivas e inaugura um ciclo mais participativo e democrático em São Carlos”, concluiu o secretário.

 

Confira os conselheiros empossados

I – Representantes da Sociedade Civil

 

Pessoas com Deficiência

Titular: Vagner Pereira Alves

Suplente: Neython Campos de Mendonça

 

O Pequeno Príncipe Instituto da Visão

Titular: Alexandre Barboza Amaral

Suplente: Elisabeth Pavão de Castro

 

Instituto Acorde

Titular: Raquel Alves Borba

Suplente: Cleonice Lavandoski Amato

 

Associação dos Surdos de São Carlos “Jurandyra Fehr”

Titular: Eduardo Munhoz Parise

Suplente: Jéssica do Amaral Ribeiro

 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos – APAE

Titular: Gabriela Ishikawa Boniholi

Suplente: Norail Aparecida Pilla Bardela

 

Liga Central de Natação

Titular: Airton Doniseti Bianchi

Suplente: Maria Cristina Francisco Sylvestre

 

Instituto Florescer Contra o Câncer

Titular: Jéssica Cândido da Silva

Suplente: Reginaldo Aparecido Pereira

 

II – Representantes da Administração Pública Municipal

 

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto

Titular: Ariane Maria Darezzo

Suplente: Diego dos Santos Silva

 

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Denilson Aparecido Tochio

Suplente: Rafael da Silva Ramos

 

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Nathália Juliana Rigo

Suplente: Moisés Carvalho Costa

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Titular: Renato Ferreira Palhano de Jesus

Suplente: Lucas Pandolfelli Zampieri

 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana

Titular: Thyago Henrique Genari da Silva

Suplente: Noely Aparecida Cardoso Crempe

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Titular: Ágata Fernanda de Souza

Suplente: Cristiane Mirian Silêncio Spina

 

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

Titular: Rogério Alexandre de Almeida

Suplente: Augusto Cesar de Avellar

 

