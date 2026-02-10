Prefeitura empossa novo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto realizou, na noite da última segunda-feira (10/02), a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Carlos. O evento reuniu representantes de entidades da sociedade civil, secretarias municipais e conselheiros eleitos pela comunidade, marcando um momento histórico para o município.
Ao todo, foram empossadas seis entidades da sociedade civil, sete representantes da administração pública municipal e, pela primeira vez, um conselheiro eleito diretamente pelas próprias pessoas com deficiência. A reformulação do Conselho foi conduzida pela Secretaria com o objetivo de ampliar a autonomia do colegiado e garantir maior representatividade nas decisões relacionadas às políticas públicas de inclusão.
O secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafinha Almeida, destacou a importância do avanço.
“Nós tivemos todo o cuidado de implementar na lei do Conselho a obrigatoriedade de pelo menos um representante eleito pelas pessoas com deficiência da nossa cidade. Também estabelecemos que os indicados do Poder Executivo sejam pessoas com deficiência ou tenham relação direta com a causa. Isso demonstra o nosso comprometimento em dar cada vez mais autonomia e voz às pessoas com deficiência”, afirmou.
Durante a cerimônia, tomaram posse conselheiros titulares e suplentes, tanto das entidades da sociedade civil quanto das secretarias municipais. O mandato do Conselho será de dois anos e, nos próximos dias, será realizada a eleição da diretoria, composta por presidente, vice-presidente e secretário.
“Nós costumamos usar o lema ‘nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência’. Essa nova composição fortalece o protagonismo da comunidade na construção de políticas públicas inclusivas e inaugura um ciclo mais participativo e democrático em São Carlos”, concluiu o secretário.
Confira os conselheiros empossados
I – Representantes da Sociedade Civil
Pessoas com Deficiência
Titular: Vagner Pereira Alves
Suplente: Neython Campos de Mendonça
O Pequeno Príncipe Instituto da Visão
Titular: Alexandre Barboza Amaral
Suplente: Elisabeth Pavão de Castro
Instituto Acorde
Titular: Raquel Alves Borba
Suplente: Cleonice Lavandoski Amato
Associação dos Surdos de São Carlos “Jurandyra Fehr”
Titular: Eduardo Munhoz Parise
Suplente: Jéssica do Amaral Ribeiro
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos – APAE
Titular: Gabriela Ishikawa Boniholi
Suplente: Norail Aparecida Pilla Bardela
Liga Central de Natação
Titular: Airton Doniseti Bianchi
Suplente: Maria Cristina Francisco Sylvestre
Instituto Florescer Contra o Câncer
Titular: Jéssica Cândido da Silva
Suplente: Reginaldo Aparecido Pereira
II – Representantes da Administração Pública Municipal
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto
Titular: Ariane Maria Darezzo
Suplente: Diego dos Santos Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Denilson Aparecido Tochio
Suplente: Rafael da Silva Ramos
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Nathália Juliana Rigo
Suplente: Moisés Carvalho Costa
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Titular: Renato Ferreira Palhano de Jesus
Suplente: Lucas Pandolfelli Zampieri
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Titular: Thyago Henrique Genari da Silva
Suplente: Noely Aparecida Cardoso Crempe
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Titular: Ágata Fernanda de Souza
Suplente: Cristiane Mirian Silêncio Spina
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura
Titular: Rogério Alexandre de Almeida
Suplente: Augusto Cesar de Avellar