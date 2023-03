Prefeitura emite ordem de serviço para obras no Cemei Maria Alice Vaz de Macedo

A Prefeitura de São Carlos emitiu a ordem de serviço para obras de reforma, ampliação, construção de banheiros adaptados, acessibilidade e atendimento as normas da Vigilância Sanitária no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professora “Maria Alice Vaz de Macedo” no bairro Cidade Aracy.

Com custo de R$ 530 mil a obra deverá estar concluída em aproximadamente 180 dias e vai recuperar essa unidade escolar que desde 2021 está parcialmente interditada com transferência de alunos para outras unidades escolares.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas elaborou o projeto executivo e a licitação da obra foi finalizada em outubro, mas por razões burocráticas e de recursos só agora foi possível a emissão da ordem de serviço.

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, recordou que o projeto de reforma e ampliação do CEMEI vem desde o ano passado. “No final do ano nós concluímos a licitação e agora foi dada a ordem de serviço e temos a certeza que é uma melhoria para a região do grande Cidade Aracy. O CEMEI vai poder abrigar 150 crianças após a reforma. Teremos uma nova estrutura para atender esses alunos com conforto”, frisou Donato.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, disse que as obras terão início nas próximas semanas. “A reforma vai atender todas as exigências de acessibilidade e da Vigilância Sanitária, com melhoria de infraestrutura, inclusive das salas de aula, o que vai possibilitar melhorias no atendimento das crianças de 0 a 4 anos com as adaptações que serão realizadas. Toda essa mudança fará um grande diferencial para as famílias dessas crianças que não vão mais precisar utilizar o transporte para deixar seus filhos na escola”, detalhou o secretário de Educação.

