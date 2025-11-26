Prefeitura e universidades ampliam ações do Cidade que Educa para toda a cidade

O prefeito Netto Donato recebeu, na tarde desta terça-feira (25), a reitora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Ana Beatriz de Oliveira, professores da UFSCar e da USP, além de representantes da comunidade escolar, para avançar nas discussões sobre a expansão do Projeto Cidade que Educa. A reunião aconteceu no gabinete do chefe do Executivo, no Paço Municipal.

Criado em 2021, inicialmente na Vila São José, o Cidade que Educa aposta na requalificação de espaços públicos por meio da integração entre escolas, universidades e moradores. A iniciativa, que nasceu de mobilizações comunitárias, busca agora consolidar-se como política pública em toda a cidade.

A professora Renata Peres, do Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar, explicou a origem do projeto e sua filosofia. “A ideia é trabalhar com escolas e comunidades para melhorar praças, acessos e o entorno escolar, qualificando o espaço urbano e fortalecendo o vínculo das famílias com a cidade”, afirmou. Desde seu início, o trabalho alcançou outros bairros, como Cidade Aracy e Antenor Garcia, envolvendo instituições como o CAIC Afonso Fioca Vitalli e a EMEB Ulysses Picolo.

Para a reitora Ana Beatriz de Oliveira, a parceria com o poder público é fundamental para ampliar o impacto das ações. “As universidades já fazem mapeamento e propostas de intervenção, mas é o poder público que garante a implementação e a transformação em política pública. É uma relação ganha-ganha: estudantes lidam com problemas reais, a comunidade se sente parte e o conhecimento produzido retorna em entregas relevantes para a população”, destacou.

A diretora da Escola Estadual Professor Andrelino Vieira, Sandra Aparecida Bortoletto Penteado Rosindo, reforçou a importância da participação popular. “A comunidade participa dos eventos, ajuda a cuidar da praça, evita pichações e preserva o espaço. Eles se sentem pertencentes, e isso é muito bom”, relatou.

Netto Donato ressaltou o caráter coletivo da iniciativa e o potencial de transformação urbana. “Estamos aproximando população e universidades para requalificar os espaços públicos. São mais de 190 praças e áreas de lazer catalogadas, e trabalhamos diariamente com associações de bairro para melhorar a qualidade de vida e o acolhimento dos são-carlenses”, afirmou o prefeito.

A partir de agora, Prefeitura e universidades trabalham conjuntamente para submeter um projeto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com o objetivo de ampliar o alcance das ações e fortalecer a gestão de espaços urbanos em São Carlos.

Leia Também