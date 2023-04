Prefeitura e Unimed entregam ovos de páscoa nas casas de acolhimento

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social em parceria com a Unimed São Carlos, efetuou a entrega de ovos de páscoa para as pessoas que estão residindo nas casas de acolhimento do município, alegrando a Páscoa de crianças e adolescentes que têm os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e são diretamente assistidos pela Prefeitura.

A ação aconteceu no final da última semana e foi feita nas três casas de acolhimento, premiando todas as crianças e adolescentes presentes. Os ovos de páscoa foram uma doação da Unimed, que teve o próprio presidente da cooperativa, o médico Bolívar Soares Mendjoud, participando da entrega dos chocolates.

Representando o prefeito Airton Garcia, a secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, lembrou que a colaboração da Unimed tem auxiliado a pasta em diversas demandas. “Essa parceria não vem de hoje, mas já há algum tempo, por meio de iniciativas como a doação de cobertores para as pessoas em situação de vulnerabilidade na época das temperaturas mais baixas. Recentemente, conversamos sobre as casas de acolhimento e a Unimed abraçou esta causa conosco, fornecendo tênis novos no último Natal e, agora, ovos de páscoa para as crianças e adolescentes acolhidos. Em nome do prefeito Airton Garcia, agradecemos o carinho com a nossa população”, disse Vanessa.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, Simone Botega, também participou da entrega dos ovos de páscoa.

