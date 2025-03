Prefeitura e Sebrae abrem cursos gratuitos na Ã¡rea de estÃ©tica

Unhas artisticas - Crédito: Pixabay

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o SEBRAE/SP, abre inscrições para os cursos “Aprenda a Cortar Cabelos Crespos e Cacheados” e “Aprenda Técnicas para Realizar Unhas Artísticas”. As formações têm o objetivo de fomentar o setor de estética, reconhecido pelo seu alto potencial de geração de trabalho e renda. Os cursos, gratuitos, serão ministrados pelo SENAC São Carlos.

Para qualquer um dos cursos as inscrições devem ser feitas de 12 a 28 de março na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, no Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude ou no Centro Público de Economia Solidária “Paul Israel Singer”, na rua Reinaldo Pizani, 44, no bairro Cidade Aracy. Para fazer as inscrições é necessário ter 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

As aulas acontecerão de 01 a 16 de abril no Centro Público de Economia Solidária "Paul Israel Singer". As aulas para o curso de “Aprenda a Cortar Cabelos Crespos e Cacheados” serão ministradas das 8h às 12h e para o curso de “Aprenda Técnicas para Realizar Unhas Artísticas” das 13h às 17h.

Leia Também