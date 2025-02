Prefeitura e Saae presentes no encontro de prefeitos em Brasília

Crédito: Divulgação

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), Derike Contri, esteve presente no ‘Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas’ organizado pelo Governo Federal, em Brasília, entre os dias 11 e 13 de fevereiro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Juntamente com mais de 20 mil participantes, entre chefes de executivo e gestores públicos municipais e estaduais, ele acompanhou conferências e oficinas, e também conheceu estandes de apresentação de serviços de diversos órgãos públicos federais. Todos os ministérios fizeram atendimento presencial aos gestores no local do encontro.

As atividades foram baseadas em seis eixos temáticos/básicos: Boa Governança; Sistemas Informatizados e Serviços; Programas e Ações do Governo Federal; Governança Climática; Assistência Técnica e Transferências Governamentais; Lideranças Femininas e Pacto Federativo Brasileiro.

Fortalecer o PAC

A ideia do Governo Federal de promover o encontro foi para fortalecer parcerias com as prefeituras, para que programas da União cheguem de forma mais rápida e consistente até os municípios. Durante o encontro, o presidente Lula disse que o Governo Federal prepara mais um edital do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), voltado especificamente para atender a projetos prioritários apresentados pelos municípios para áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura social e urbana (onde está incluído saneamento básico) e mobilidade.

O presidente do Saae, Derike Contri, e secretários da prefeitura de São Carlos representaram a cidade em Brasília. “Foram três dias extremamente positivos e enriquecedores. Nós, da Prefeitura, tivemos condições de absorver um volume extraordinário de informações acerca de como elaborar projetos, garimpar as fontes de recursos para execução e fazer com que nossas necessidades mais urgentes possam ser atendidas com qualidade e rapidez. Esta, aliás, tem sido a orientação do prefeito Netto Donato. Com o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, que repassa para empresas públicas e autarquias de água e esgoto também a responsabilidade pelos resíduos sólidos e drenagem, percebi que muitos prefeitos e gestores dedicaram uma atenção e preocupação especiais com este setor. Afinal, há prazos estabelecidos e metas a cumprir. Enfim, um encontro que chegou na hora certa”.

