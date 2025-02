Prefeitura e SAAE entregam ecoponto do Jardim Ipanema na segunda-feira

Ecoponto Jardim Ipanema - Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato e o presidente do SAAE, Derike Contri, entregam na próxima segunda-feira, 10/02, às 10h, o Ecoponto Jardim Ipanema ‘Herminio Rodrigues Asenha Filho’, na Avenida Miguel Petrucelli, s/n, no próprio Jardim Ipanema. Este será o sexto Ecoponto de São Carlos e atenderá seis bairros no conjunto: Jardim Ipanema, Santa Felícia, Santa Angelina, Araucária, Romeu Tortorelli e Embaré. O horário de funcionamento seguirá o mesmo dos outros Ecopontos: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h.

PODE E NÃO PODE SER DESCARTADO – No Ecoponto do Jardim Ipanema poderão ser descartados resíduos de construção civil (RCC), podas e cortes de árvores, volumosos (sofás, poltronas, armários, mesas, etc), eletroeletrônicos, pneus e outros materiais recicláveis (papel, papelão, plástico, etc). Não poderão ser descartados, em hipótese alguma, pilhas e baterias, gesso, amianto, recipientes de agrotóxicos, solventes e óleos e outros resíduos considerados perigosos. No caso específico de descarte de volumosos, será permitido 1 metro cúbico por pessoa, por dia, o que equivale, por exemplo, para ilustrar, a um sofá ou duas poltronas.

HOMENAGEADO/ EX-FUNCIONÁRIO DO SAAE – O Ecoponto do Jardim Ipanema receberá o nome de ‘Herminio Rodrigues Asenha Filho’, que nasceu em 12/01/1937, em São Carlos, e faleceu na cidade em 24/03/2012. Durante 39 anos, Sr. Asenha, ou ‘Nenê Asenha’, como era conhecido entre amigos e colegas, exerceu suas atividades no SAAE, onde era estimado, respeitado e muito querido por todos. O autor do projeto de lei que colocou o nome de ‘Herminio Rodrigues Asenha Filho’ no Ecoponto do Jardim Ipanema foi o vereador Elton Carvalho.

SEIS ECOPONTOS EM SÃO CARLOS – Com a inauguração do Ecoponto do Jardim Ipanema, São Carlos passará a contar com seis espaços para descarte correto de resíduos. Além dele, vale lembrar, o SAAE administra outros cinco: Ecoponto São Carlos VIII, Ecoponto Jardim Paulistano, Ecoponto Cidade Aracy, Ecoponto Jardim Medeiros e Ecoponto Vida Nova (Planalto Verde). E uma outra notícia: em breve, nos próximos meses, São Carlos também terá seu sétimo Ecoponto, desta vez no Distrito de Santa Eudóxia.

O presidente do SAAE, Derike Contri, afirma que este novo Ecoponto quer garantir à população de São Carlos mais um espaço de contribuição ao cuidado com o meio ambiente e o respeito a sustentabilidade. “O papel do poder público é este: colocar à disposição dos moradores equipamentos e serviços que preservem a qualidade de vida de todos. Porém, é igualmente importante que todos os cidadão contribuam neste processo. Respeitar regras de horários e limites de descarte de resíduos no espaço é fundamental para que o maior conjunto de pessoas possa utilizá-lo. Além disso, fazemos um apelo primordial: nada de descarte na calçada, na esquina ou nos arredores deste e de qualquer Ecoponto. O espaço público é de todos e, por isso mesmo, todos nós precisamos preservar e respeitar”.

Já o prefeito Netto Donato disse que está extremamente contente e otimista com a abertura e funcionamento diário de mais um Ecoponto na cidade. “Nosso governo quer dar à cidade e à população de São Carlos alternativas viáveis de limpeza urbana, além do controle e gestão dos resíduos. Somos nós mesmos que produzimos nossos resíduos e devemos nós próprios sermos responsáveis por sua destinação correta. Nos próximos anos, queremos mais Ecopontos - é verdade. Mas esperamos que aqueles que já temos (seis no total) sejam usados de forma consciente, responsável e cidadã. Porque esta conquista não é só da Prefeitura e do SAAE, ela é de cada moradora e cada morador de São Carlos.”

Leia Também