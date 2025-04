Prefeitura e Rumo alinham versão final do projeto do viaduto da avenida Morumbi

Passarela da Morumbi -

O prefeito Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso e o secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, João Muller, receberam na tarde desta sexta-feira (10/04) representantes da concessionária Rumo para a apresentação da versão final do projeto do viaduto da Avenida Morumbi. Participaram do encontro Marcelo Rodrigues, da área de Relações Governamentais, e os engenheiros Suellen dos Reis Margarido e Thiago Eloy.

Em agosto do ano passado, a proposta inicial apresentada pela empresa foi rejeitada pelos técnicos da Prefeitura, que apontaram falhas na metodologia construtiva. Segundo o secretário João Muller, a nova proposta foi bem recebida pela equipe técnica e, com a validação do prefeito Netto Donato, a empresa está autorizada a elaborar o projeto executivo e dar início ao processo de contratação da obra.

A construção será realizada em duas etapas. A primeira contempla a execução do viaduto sobre a Avenida Morumbi, com acesso pela CDHU, na Estrada Municipal, nas proximidades da Avenida Airton Leopoldino Filho.

Durante a reunião, também foram discutidas três obras complementares de acessibilidade vinculadas ao Viaduto 4 de Novembro. Essas intervenções devem ser realizadas por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Rumo, com investimento estimado em R$ 3,2 milhões. A contratação será feita diretamente pelo município, enquanto a concessionária será responsável pelo repasse dos recursos, conforme explicou João Muller. A adequação da acessibilidade no local foi solicitada pelo Ministério Público.

Outras obras importantes já foram realizadas pela Rumo como parte da outorga de concessão da Malha Paulista. A primeira foi a duplicação do pontilhão da Praça Itália, com investimento superior a R$ 19 milhões. Em seguida, foi construída a alça viária que liga o Viaduto 4 de Novembro à Rua General Osório, incluindo recuperação estrutural do viaduto, pavimentação e pintura, com aporte de R$ 18 milhões.

A terceira obra, no valor de R$ 7 milhões, consiste na passagem sobre a linha férrea na Vila Morumbi, região da CDHU, com a construção de passarela para pedestres. Esta estrutura faz parte do complexo viário do novo viaduto a ser construído na Avenida Heitor José Reali, sentido Avenida Morumbi.

A Rumo também realizou importante obra de combate a enchentes, atendendo determinação da Justiça Federal. A concessionária ampliou a vazão do córrego Monjolinho sob a linha férrea com a construção de uma ponte de 86 metros, projetada para sustentar os trilhos. O investimento foi estimado em R$ 120 milhões, com impacto direto na melhoria da vazão do córrego na região da Rotatória do Cristo.

