Prefeitura e paróquia iniciam "Operação Frente Fria" para acolher moradores de rua

Prefeitura intensifica rondas sociais em virtude do frio

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, deu início nesta quarta-feira (28/05) à Operação Frente Fria. A ação, realizada em parceria com a Paróquia São Francisco de Assis, visa acolher a população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas previstas até o domingo (1º/6).

Com o apoio do padre João Vitor, a iniciativa intensifica as rondas pelas ruas da cidade, oferecendo acolhimento nas Casas de Passagem e, este ano, também no Ginásio de Esportes José Favoretto (Ginásio do Pacaembu), localizado na rua Bahia, nº 740, no bairro Pacaembu. O novo ponto de abrigo conta com 50 vagas.

Durante a permanência, os acolhidos recebem um kit com cobertor, toalha, sabonete, pasta e escova de dente, troca de roupa, colchão e travesseiro.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, a parceria com a Paróquia ampliou significativamente a capacidade de atendimento. “Conseguimos aumentar o número de vagas e, assim, acolher mais pessoas em vulnerabilidade social”, destacou. Ela também alertou para os casos em que há recusa por parte dos moradores de rua. “Mesmo com a explicação sobre os riscos das temperaturas baixas, muitos ainda optam por permanecer nas ruas”, completou.

Durante o dia, os atendimentos continuam no Centro POP (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua), localizado na rua São Joaquim, nº 818, no Centro. O local oferece apoio com equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais e educadores sociais.e acordo com o diretor do POP, Tiago Rodrigo Iglesias, o serviço funciona como um ponto de recomeço para muitos. “Oferecemos higiene pessoal, guarda-volumes, cursos, capacitações, emissão de documentos e acesso ao programa Bom Prato, que garante as refeições diárias. Também tentamos, sempre que possível, a reaproximação familiar”, explicou.

A estrutura de acolhimento conta ainda com duas Casas de Passagem: a masculina, na rua Rotary Clube, nº 101, na Vila Marina, com 60 vagas; e a feminina, na rua 13 de Maio, nº 1.816, no Centro.

Da assessoria

