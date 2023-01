Prefeitura e Ciesp debatem parcerias em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, reuniu-se com a diretoria do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) visando a aproximação e formulação de projetos e parcerias entre os órgãos.

O secretário municipal Luís Antônio Panone, entre as conversas, focou principalmente na questão do potencial tecnológico de São Carlos e no aproveitamento destas oportunidades.

Segundo Panone, algumas iniciativas já estão em processo de discussão e, em breve, devem sair do papel. “Tivemos um encontro extremamente significativo com a diretoria do Ciesp, onde fomos apresentar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e buscar parcerias possíveis de serem implementadas visando o fortalecimento do ambiente de negócios de São Carlos, notadamente da indústria, e com recorte especial para as empresas de base tecnológica. Fomos muito bem recebidos pela diretoria do Ciesp e já estamos construindo algumas ideias. Entre elas, no próximo dia 7, teremos uma reunião com diversos industriais de São Carlos, promovida pelo próprio Ciesp, em que faremos uma fala especial para este público para começarmos a formular algumas parcerias”, destacou Panone.

O secretário também formalizou o convite para que, na nova pasta, o Ciesp, enquanto entidade de classe, tenha seu próprio representante nos assuntos públicos municipais, ganhando voz nas discussões sobre os temas industriais. “Com o aval do prefeito Airton Garcia, levamos até o Ciesp o convite para que eles indiquem, dentre os industriais, um profissional que possa ser o diretor do Departamento de Indústria vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ou seja, estamos chamando os protagonistas do desenvolvimento econômico para participar do processo. Anteriormente, já havíamos conversado com a Acisc para a indicação do Diretor de Comércio e, agora, teremos um representante da indústria”, finalizou o secretário.

