Prefeitura diz que inconsistências na prestação de contas motivaram bloqueio de repasse à Anita Costa

A Prefeitura Municipal de São Carlos respondeu aos questionamentos do São Carlos Agora em relação aos repasses de verbas para a creche filantrópica Anita Costa. Mais cedo o portal publicou uma reportagem após funcionários da instituição entrarem em contato com o site reclamando da falta de pagamento de salários e que ameaçavam paralisar as atividades.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que novos pagamentos foram bloqueados pelo fato da instituição ter utilizado R$ 460 mil repassados pelo município durante o período da pandemia de COVID-19 (sem aulas).

A pasta informou ainda que quando ocorre uma inconsistência nas prestações de contas, a administração cessa o pagamento até que cofres públicos sejam ressarcidos com os valores que por ventura tenham sido utilizados de forma indevida.

No entanto, a Secretaria Municipal de Educação informou que a pedido do secretário Roselei Françoso e considerando a importância do atendimento das crianças e o pagamento dos salários dos servidores da creche, está estudando uma forma de realizar um pagamento excepcional até que a instituição apresente uma proposta a Prefeitura para o ressarcimento.

Confira a nota na integra

A Secretaria Municipal de Educação esclarece que o Departamento de Convênios da Prefeitura identificou uma inconsistência na prestação de contas da instituição Clube das Mães – Creche Anita Costa, já que a instituição utilizou R$ 460 mil repassados pelo município durante o período da pandemia de COVID-19 (sem aulas), incompatível com o que estava previsto no plano de trabalho, razão que levou a suspensão de novos pagamentos.

Quando ocorre uma inconsistência na prestação de contas a administração cessa o pagamento até que a instituição faça o ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados de forma errada, ou seja, não prevista no plano do trabalho.

A Secretaria Municipal de Educação ressalta que considerando a importância do atendimento de 250 crianças e o pagamento dos salários dos 37 servidores da creche, o secretário Roselei Françoso, solicitou o estudo para pagamento excepcional até que a instituição apresente uma proposta a Prefeitura para o ressarcimento aos cofres públicos dos recursos que foram utilizados pela instituição de forma contraditória, para garantir a continuidade do atendimento.

A Prefeitura, através dos seus departamentos Jurídico e de Convênios, está buscando uma solução administrativa para que a Creche Anita Costa possa continuar prestando serviços como terceiro setor, sempre respeitando os princípios da administração pública.

