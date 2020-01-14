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Cidade

Prefeitura divulga vias que estarão liberadas e interditadas nesta quarta-feira

14 Jan 2020 - 19h07
Prefeitura divulga vias que estarão liberadas e interditadas nesta quarta-feira - Crédito: Arquivo SCA Crédito: Arquivo SCA
 INTERDIÇÃO/LIBERAÇÃO DE VIAS:
 
VIAS LIBERADAS:
- RUA JOSÉ BONIFÁCIO X AV. COMENDADOR ALFREDO MAFFEI (MEIA PISTA);
- AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES SENTIDO SHOPPING- USP, CURVA DO JOINHA (MEIA PISTA);
- AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES X RUA LAURO CORSI – (MEIA PISTA);
- RUA EPISCOPAL X RUA JESUÍNO DE ARRUDA;T
- RUA NOVE DE JULHO X RUA GENERAL OSÓRIO;
- RUA NOVE DE JULHO X AV. COMENDADOR ALFREDO MAFFEI;
- RUA NOVE DE JULHO X RUA GEMINIANO COSTA;
- AV. TANCREDO NEVES ATÉ ROTATÓRIA DO CRISTO;
- RUA SÃO PAULO X AV. COMENDADOR ALFREDO MAFFEI (MEIA PISTA);
 
VIAS AINDA INTERDITADAS:
 
- PONTILHÃO DA PRAÇA ITÁLIA (RUA JOÃO LOURENÇO RODRIGUES);
-  AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES (SENTIDO CASA BRANCA - SHOPPING);
- RUA EPISCOPAL ENTRE RUA GEMINIANO COSTA ATÉ RUA SANTA CRUZ.
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