Prefeitura divulga vencedores do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos 2025

10 Nov 2025 - 17h25Por Jessica Carvalho R
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, divulgou nesta segunda-feira (10) os nomes dos homenageados com o Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos – Edição 2025. Criada pela Lei Municipal nº 12.618/2000, a premiação reconhece anualmente pesquisadores, professores, estudantes e instituições que se destacam por suas contribuições ao avanço científico e tecnológico no município.

A cerimônia de entrega ocorrerá no dia 26 de novembro de 2025, às 19h30, na Câmara Municipal de São Carlos, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 2078, no Centro.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, ressaltou a importância do prêmio para o fortalecimento da cultura científica local.“O Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos é um reconhecimento ao talento, à dedicação e ao impacto social de quem transforma conhecimento em desenvolvimento. Celebrar esses nomes é também valorizar o papel estratégico da ciência para o futuro da nossa cidade”, afirmou.

O assessor do prefeito Netto Donato, José Galizia Tundisi, também destacou o significado da premiação.“São Carlos tem uma vocação científica que precisa ser constantemente estimulada e reconhecida. Este prêmio é uma ponte entre a excelência acadêmica e o compromisso social, e fortalece o papel da ciência como motor de transformação”, declarou.

Homenageados da edição 2025

  • Prêmio Sérgio Mascarenhas de Oliveira (Pesquisador Sênior): Dr. Cauê Ribeiro de Oliveira

  • Prêmio Yvonne Primerano Mascarenhas (Pesquisadora Sênior): Profª Drª Elisabete Frollini

  • Prêmio Antônio Pereira de Novaes (Pesquisador Júnior): Prof. Dr. Guilherme Yuuki Koga

  • Prêmio Wanda Aparecida Machado Hoffmann (Pesquisadora Júnior): Profª Drª Gláucia Maria Dalfré

  • Prêmio Dietrich Schiel (Cientista Emérito): Prof. Dr. Tito José Bonagamba

  • Prêmio José Galizia Tundisi (Professor de Ciências): Daniel Matheus da Silva

  • Prêmio Odete Rocha (Professora de Ciências): Ariane Di Tullio

  • Prêmio Silvio Crestana (Jovem Cientista): Amanda Maria Martins

  • Prêmio Gilberto Orivaldo Chierice (Clube de Ciências): Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com o projeto “Uso consciente da água e tecnologias sustentáveis: projeto colaborativo de captação e reaproveitamento da água da chuva na escola”.

