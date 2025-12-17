Prefeitura divulga funcionamento dos serviços públicos no Natal e Ano-Novo

A Prefeitura informou que, por conta das festividades de Natal e Ano-Novo, alguns serviços públicos terão o funcionamento alterado entre 22 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, conforme estabelece a Portaria nº 2.082.

Na área da Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) seguirão com atendimento normal, 24 horas. Em casos de emergência, a orientação é acionar o SAMU pelo telefone 192. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs) ficarão fechadas de 22/12/2025 a 04/01/2026, com retorno na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Segundo a Prefeitura, não havia consultas ou exames agendados para o período.

As farmácias das UBSs dos bairros Cidade Aracy, Redenção, Santa Felícia, São José e Vila Isabel vão funcionar nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de dezembro, das 7h30 às 16h, e no dia 2 de janeiro de 2026, no mesmo horário. No mesmo período, a Farmácia de Alto Custo atenderá das 7h30 às 14h.

Já a Farmácia da UPA Cidade Aracy abre nos dias 25, 26, 27 e 28 de dezembro de 2025 e 1º, 2, 3 e 4 de janeiro de 2026, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A unidade fará apenas a dispensação de medicamentos para uso agudo, principalmente os prescritos pelas próprias UPAs, como antitérmicos, analgésicos e antibióticos, conforme disponibilidade em estoque. Medicamentos de uso contínuo — como para diabetes, hipertensão, saúde mental e outras doenças crônicas — não serão dispensados na Farmácia da UPA Cidade Aracy e devem ser retirados nas demais farmácias das UBSs.

O SAAE informou que as unidades de atendimento não funcionarão entre 22/12/2025 e 04/01/2026, com retorno no dia 5 de janeiro de 2026. Mesmo durante o recesso, o atendimento seguirá disponível pelo 0800-300-1520 e pelo aplicativo da autarquia.

A Casa do Trabalhador e o Procon também permanecerão fechados de 22 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, retomando o atendimento na segunda-feira (5).

No Mercado Municipal, o funcionamento seguirá o horário especial do comércio, com o seguinte cronograma: 23/12 (9h às 22h), 24/12 (9h às 18h), 25/12 (fechado), 26/12 (9h às 18h), 27/12 (9h às 13h), 28/12 (fechado), 29 e 30/12 (9h às 18h), 31/12 (9h às 13h), 1º e 2/01/2026 (fechado) e 3/01/2026 (9h às 17h).

O Parque Ecológico ficará fechado nos dias 22, 24, 25, 26, 29 e 31 de dezembro, além de 1º e 2 de janeiro. A unidade abrirá nos dias 23, 27, 28 e 30 de dezembro. O funcionamento normal será retomado no sábado, 3 de janeiro de 2026, das 8h às 16h30.

A Prefeitura também informou que a coleta de lixo será realizada normalmente, sem interrupções ou alteração de horários. Já a Guarda Municipal, o Conselho Tutelar e a Defesa Civil manterão atendimento 24 horas, por meio do telefone 153.

