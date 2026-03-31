(16) 99963-6036
terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
Cidade

Prefeitura divulga funcionamento dos serviÃ§os no feriado de PÃ¡scoa

31 Mar 2026 - 15h08Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Prefeitura divulga funcionamento dos serviÃ§os no feriado de PÃ¡scoa -

A Prefeitura de São Carlos informa como será o funcionamento dos serviços públicos municipais durante o feriadão de Páscoa. Na Quinta-Feira Santa (02/04),  decretado ponto facultativo, quando é realizada a celebração da  Eucaristia (Última Ceia) e do Sacerdócio, além do Lava-pés, e na Sexta-Feira Santa (03/04), Paixão de Cristo, feriado nacional oficial, alguns serviços serão alterados, sendo mantidos somente os essenciais.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Vila Prado, Santa Felícia e do Cidade Aracy atenderão normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo 192. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs) não funcionarão de 02/04 a 05/04, retornando o atendimento na segunda-feira (06/04), às 7h.

As farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Aracy, Redenção, Vila Isabel, São José e do Santa Felícia ficarão abertas na quinta-feira (02/04), das 7h30min às 16h. Já a Farmácia de Alto Custo (Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), também funcionará na Quinta-feira Santa, porém das 7h30 às 14h.

Na sexta (03), sábado (04) e no domingo (05), a Farmácia da UPA Aracy fará a dispensação de medicamentos para uso agudo. Na relação de medicamentos padronizados para a UPA Aracy estão antitérmicos, analgésicos e antibióticos. Os medicamentos para tratamentos de uso contínuo (diabetes, hipertensão, saúde mental e demais doenças crônicas) não são dispensados pela Farmácia  da UPA Aracy, que atende das 8h às 12h e das 13h às 18 h.

As Unidades de Atendimento ao Usuário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) também não funcionarão de 02/04 a 05/04 com atendimento presencial, retornando na segunda-feira (06/04). Nesse período os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do telefone 0800-300-1520 para atendimentos de emergências com relação a redes de água e esgoto.

Os Ecopontos do São Carlos VIII (Rua Capitão Luiz Brandão, 1.847); Jardim Paulistano (Rua Indalécio de Campos Pereira, 1.120); Jardim Medeiros (Rua Aristodemo Pelegrini, s/nº); Vida Nova (Avenida Regit Arab, 1.205 - Planalto Verde);  Jardim Ipanema (Rua Miguel Petrucelli, s/nº) e do Cidade Aracy (Avenida Arnoldo Almeida Pires, 1.507) funcionarão normalmente na quinta-feira (02/04) e no sábado (04/04), das 8h às 18h. Na sexta-feira Santa (03/04) e no Domingo de Páscoa (05/04), os ecopontos funcionarão das 8h às 12h.

Na Casa do Trabalhador também não haverá expediente nos dias 2 e 3 de abril, retornando às atividades na segunda, dia 6. Em virtude do ponto facultativo e feriado, o Procon também estará fechado nesse período.

Já o Mercado Municipal segue o horário do comércio que vai funcionar normalmente na Quinta-Feira Santa, fechar na Sexta-Feira Santa (03/04), abrir  no sábado (04/04) em horário especial, das 9h às 17h e retomar horário normal na segunda-feira (06/04). 

O Parque Ecológico "Dr. Antonio Teixeira Vianna", localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena km 2, abre normalmente na quinta-feira (02/04) e na sexta-feira (03/04). O horário para visitação gratuita é das 8h às 16h30.
 
A Guarda Municipal, assim como o Conselho Tutelar e Defesa Civil podem ser acionados pelo telefone 153.

A coleta de lixo domiciliar permanece normal, sem alteração de horário e rotas.

Leia TambÃ©m

AudiÃªncia histÃ³rica reÃºne multidÃ£o e fortalece combate Ã  violÃªncia contra a mulher
Cidade15h46 - 31 Mar 2026

AudiÃªncia histÃ³rica reÃºne multidÃ£o e fortalece combate Ã  violÃªncia contra a mulher

Mais de 200 participantes marcam sucesso da 3Âª ediÃ§Ã£o do Mulheres em Movimento
Cidade15h39 - 31 Mar 2026

Mais de 200 participantes marcam sucesso da 3Âª ediÃ§Ã£o do Mulheres em Movimento

HorÃ¡rio especial do comÃ©rcio em abril Ã© divulgado
Cidade09h54 - 31 Mar 2026

HorÃ¡rio especial do comÃ©rcio em abril Ã© divulgado

Classe C aposta no empreendedorismo, afirma gerente do Sebrae SÃ£o Carlos
TendÃªncia 06h56 - 31 Mar 2026

Classe C aposta no empreendedorismo, afirma gerente do Sebrae SÃ£o Carlos

ICMC da USP oferece minicurso gratuito sobre computaÃ§Ã£o forense
Cidade22h51 - 30 Mar 2026

ICMC da USP oferece minicurso gratuito sobre computaÃ§Ã£o forense

Ãšltimas NotÃ­cias