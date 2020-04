Prefeitura distribui laranja e limão para ajudar a fortalecer o sistema imunológico dos funcionários da saúde

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, passou a fornecer a partir desta quarta-feira (01/04), frutas cítricas como laranja e limão aos servidores públicos lotados nas Unidades de Saúde da Família (USF), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A partir de agora serão distribuídos semanalmente aproximadamente 600 quilos de limão e 2.800 quilos de laranja para as unidades de saúde. A distribuição tem com objetivo fortalecer com vitamina “C” o sistema imunológico dos funcionários da rede municipal de saúde que estão enfrentando o atendimento da pandemia de COVID – 19.

A adoção de hábitos alimentares saudáveis reduzem o risco de doenças, sendo importante incluir na alimentação diária o consumo de frutas cítricas como a laranja e limão, ricas em vitamina C (ácido ascórbico), que possui características antioxidantes e auxilia no fortalecimento das defesas naturais do corpo. Além disso, o consumo frequente de vitamina C também ajuda na cicatrização, absorção de ferro e melhora a circulação sanguínea.

A vitamina C presente nos alimentos é suficiente para suprir as necessidades nutricionais, que são de 75 mg/dia, para mulheres, e 90 mg/dia, para homens. Uma laranja fornece em torno de 80,5 mg de vitamina C e 100 ml de suco de limão, 38,2 mg.

As frutas são entregues in natura, já que é indicado que sejam consumidos na sua forma natural. Frutas sem casca e expostas à luz por muito tempo perdem os nutrientes. Por isso, sempre que for feito o suco ou cortada a fruta, é recomendado beber ou comer imediatamente.

É importante destacar que são medidas preventivas para contribuir no enfrentamento a COVID-19, porém todas as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde também já foram adotadas pela Secretaria de Saúde de São Carlos.

De acordo com o Decreto nº 139 de 20 de março de 2020, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento devido aos serviços essenciais prestados, também mantém as doações semanais do Banco Municipal de Alimentos, garantindo assim o abastecimento com frutas, verduras e legumes de instituições como casas de recuperação e abrigo de idosos. As casas de passagens, que atendem moradores em situação de rua, recebem, ainda, diariamente marmitex (almoço e jantar), preparadas na cozinha piloto da Prefeitura, além de alimentos para o preparo do café da manhã.

