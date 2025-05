Prefeitura deve anunciar novo local para construção de 400 apartamentos do Minha Casa Minha Vida

Local onde deveriam ser construídos apartamentos na Bruno Ruggiero Filho - Crédito: Google maps

O município deverá anunciar para os próximos dias, um novo local para a construção de 400 apartamento pelo faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. As informações são de uma fonte do governo municipal que não deseja ser identificada.

As habitações, a princípio, deveriam ser construídas na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia. Porém, houve uma revolta dos moradores daquele bairro, alegando que não há infraestrutura de abastecimento de água, coleta de esgoto, vagas nas escolas e para o atendimento de saúde suficientes para atender a mais 800 ou 1.600 moradores naquela região.

Um grupo chegou a divulgar um panfleto nas redes sociais afirmando que seria construído no local um novo CDHU, numa citação pejorativa do núcleo habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho, que abriga mais de 900 apartamentos na Região Sudeste de São Carlos. Depois disso houve um recuo do governo municipal, reduzindo de 400 para 200 o número de apartamentos a ser construídos no local.

O assessor do prefeito Netto para a Infraestrutura Urbana, João Muller, comandou, no dia 30 de abril, uma audiência pública, onde argumentou que a atual gestão está envidando todos os esforços para dotar a região de uma rede de serviços suficientes para atender a todos os moradores.

