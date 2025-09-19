Prefeitura detalha o uso dos recursos para as obras de combate às enchentes

Uma das maiores intervenções de drenagem urbana da história de São Carlos começa a sair do papel com a liberação de R$ 10,2 milhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O recurso inicial será destinado à construção de uma galeria de águas pluviais que partirá da Praça Itália e seguirá até o piscinão da Travessa 8, cruzando a linha férrea, uma solução técnica que permitirá a chegada das águas com a cota ideal para retenção.

Segundo o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, a galeria será composta por estruturas retangulares de concreto e terá a função de captar as águas das avenidas Getúlio Vargas e Morumbi e rua Machado de Assis. A obra está orçada em R$ 48 milhões, mas o projeto completo, que inclui a ampliação do piscinão da Travessa 8, pode alcançar R$ 140 milhões.

Para viabilizar o restante do investimento, o prefeito Netto Donato já se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e solicitou o repasse de R$ 90 milhões por parte do Estado. A solicitação foi encaminhada por meio da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e o município deverá buscar alternativas para complementar os R$ 36 milhões restantes.

“O projeto foi desenvolvido pela empresa Hidrostudio de Engenharia, contratada pela Prefeitura, e tem como objetivo eliminar os alagamentos que atingem o bairro Lagoa Serena e o centro da cidade. A nova galeria vai interceptar as águas que hoje descem superficialmente e sobrecarregam as tubulações existentes, reduzindo o impacto dos córregos Simeão e Gregório, que atravessam áreas densamente urbanizadas”, disse Muller.

O prefeito Netto Donato comentou que esses recursos serão usados para obras estruturantes e de impacto direto na qualidade de vida da população. “Essa é uma obra que transforma. Estamos falando de uma intervenção que vai proteger o comércio e as famílias das enchentes, preservar a infraestrutura urbana e preparar São Carlos para os desafios climáticos que já estão batendo à nossa porta. Agradeço ao governo federal pelo recurso inicial e ao governador pela receptividade ao nosso pedido. Também agradeço ao deputado federal Baleia Rossi, que não mediu esforços para conquistarmos esses recursos e ao ministro das Cidades, Jader Filho, pela acolhida e por entender a necessidade de São Carlos. Vamos seguir trabalhando para garantir os R$ 140 milhões necessários e entregar uma cidade mais segura e resiliente”, concluiu.

Leia Também