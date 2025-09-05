(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Cidade

Prefeitura demole imóvel irregular com risco de desabamento na Vila Irene

05 Set 2025 - 21h07Por Jéssica C.R.
A Prefeitura de São Carlos realizou, nesta sexta-feira (5/9), a demolição de um imóvel construído de forma irregular em área pública na Rua 1º de Maio, no bairro Vila Irene. A ação contou com equipes das secretarias de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, de Conservação e Qualidade Urbana e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura.
 
O imóvel estava abandonado e representava risco estrutural, além de ser alvo constante de reclamações da comunidade local. A solicitação de demolição foi formalizada por meio de processos administrativos de moradores e por ofício encaminhado pelo vereador Bruno Zancheta.
 
Após vistoria inicial, a Defesa Civil emitiu um laudo técnico que apontou “início de colapso de parede de alvenaria” e risco iminente de desabamento, recomendando a demolição imediata para garantir a segurança da população.
 
Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, a medida integra a política de prevenção primária do município. “A ação foi necessária para eliminar pontos de tráfico e uso de drogas, um deles localizado justamente nesse imóvel. Com a demolição, restabelecemos a ordem e a segurança para os moradores do bairro”, destacou.

