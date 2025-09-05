Prefeitura demole imóvel irregular com risco de desabamento na Vila Irene

O imóvel estava abandonado e representava risco estrutural, além de ser alvo constante de reclamações da comunidade local. A solicitação de demolição foi formalizada por meio de processos administrativos de moradores e por ofício encaminhado pelo vereador Bruno Zancheta.

Após vistoria inicial, a Defesa Civil emitiu um laudo técnico que apontou “início de colapso de parede de alvenaria” e risco iminente de desabamento, recomendando a demolição imediata para garantir a segurança da população.

Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, a medida integra a política de prevenção primária do município. “A ação foi necessária para eliminar pontos de tráfico e uso de drogas, um deles localizado justamente nesse imóvel. Com a demolição, restabelecemos a ordem e a segurança para os moradores do bairro”, destacou.

A Prefeitura de São Carlos realizou, nesta sexta-feira (5/9), a demolição de um imóvel construído de forma irregular em área pública na Rua 1º de Maio, no bairro Vila Irene. A ação contou com equipes das secretarias de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, de Conservação e Qualidade Urbana e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura.