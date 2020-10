Prefeitura decide esvaziar piscina do Centro da Juventude do Aracy

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos decidiu esvaziar a piscina municipal localizada no Centro da Juventude Lauriberto José Reys, localizada na Rua Reinaldo Pisani, s/nº, no bairro Cidade Aracy II.

A decisão foi tomada após o vento forte do último domingo (25/10) derrubar o muro da piscina semi-olímpica (25X12, 5m) com 6 raias e com isso ocorrer invasões no local, com a presença de muitas crianças e adolescentes. O local no momento não possui salva vida e devido à pandemia do novo coronavírus não é permitido o uso coletivo de piscinas.

A medida é por questão de segurança, visto que mesmo com vigia no local, as pessoas não obedecem ao aviso que não é permitido o uso da piscina neste momento.

A Prefeitura informa, também, que já está realizando orçamentos para o conserto do muro.

