sexta, 10 de outubro de 2025
Cidade

Prefeitura suspende pagamentos à empresa de limpeza WWS

Administração municipal busca solução para garantir salários e continuidade dos serviços

10 Out 2025 - 17h06Por Jessica
 A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, anunciou nesta sexta-feira (10) a suspensão temporária dos pagamentos à empresa WWS Services Prestadora de Serviços Ltda, responsável pela prestação de serviços de limpeza em unidades públicas da cidade.

De acordo com a Prefeitura, a medida foi tomada em razão do descumprimento contratual por parte da empresa. A WWS havia notificado o município alegando não possuir fluxo de caixa suficiente para quitar os salários de seus colaboradores, sob a justificativa de retenções parciais nos repasses e desequilíbrio econômico-financeiro no contrato vigente.

Entretanto, a administração municipal não acolheu a justificativa, destacando que o tema já foi alvo de análise judicial no Processo Digital nº 1005402-25.2025.8.26.0566. Na decisão, a juíza da Vara da Fazenda Pública, Dra. Gabriela Muller Carioba Attanasio, julgou improcedente o pedido da empresa de repactuação contratual. A WWS recorreu da decisão, mas o recurso ainda está pendente de julgamento.

A Prefeitura informou ainda que a empresa foi formalmente notificada sobre o não acolhimento das alegações e sobre sua obrigação de manter a execução integral do contrato. Diante da recusa expressa da contratada, o município afirmou que está adotando medidas jurídicas para, dentro dos limites legais, viabilizar o pagamento direto aos profissionais envolvidos, garantindo o cumprimento das obrigações trabalhistas e a continuidade dos serviços essenciais.

 

A administração municipal também ressaltou que reconhece a gravidade da situação, especialmente quanto à remuneração dos trabalhadores vinculados à WWS, e reafirmou seu compromisso com uma solução célere e responsável para o impasse.

 

