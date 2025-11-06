Prefeitura de São Carlos reforça transporte coletivo nos dias de aplicação do ENEM

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou reforço nas linhas de ônibus do transporte coletivo urbano nos dias 9 e 16 de novembro de 2025, datas em que será aplicado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida tem como objetivo garantir o deslocamento dos candidatos com segurança, conforto e pontualidade.

A operação especial contempla o aumento da frota em circulação e ajustes nos horários das linhas que atendem os principais pontos de aplicação da prova. A tarifa será gratuita para todos os usuários nesses dias, como forma de ampliar o acesso e reduzir obstáculos logísticos para os participantes do exame.

A recomendação aos candidatos é que antecipem a saída de casa, evitando imprevistos, e consultem com antecedência os horários atualizados das linhas no site da empresa responsável pelo transporte ou diretamente pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Confira as linhas:

Linha 01 - Pacaembu x UFSCar Norte (das 11h15 às 18h)

Linha 03 - Azulville x Pq. Ecológico

Linha 06 - Cardinali x São José – via Tapete

Linha 08 - Distrito Industrial x Fagá – Major

Linha 13 - Estação x Embaré - via Araucária

Linha 20 - Fagá x Shopping

Linha 25 - Cedrinho x São Carlos 8

Linha 30 - Redenção x Jóquei Clube

Linha 31 - Belvedere x Itamaraty

Linha 32 - Monte Carlo x Paulistano

Linha 34 - Douradinho x Novo Mundo

Linha 36 - Novo Horizonte x Paulistano (das 10h50 às 18h)

Linha 38 - Gonzaga x Pq. Fehr

Linha 40 - Antenor Garcia x Santa Felícia (atendimento Unicep das 11h50 às 17h50)

Linha 41 - Cidade Aracy I x Arnon de Mello (atendimento Unicep das 12h30 às 17h30)

Linha 43 - Jóquei Clube x Shopping

Linha 52 - Estação x Santa Eudóxia

Linha 55 - Zavaglia x Arnon de Mello (atendimento Unicep das 12h às 18h)

Linha 57 - Estação x Douradinho (das 10h50 às 18h)

Linha 60 - Zavaglia x Centro

